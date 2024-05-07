Туск призвал ЕС мобилизовать 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему ПВО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В оккупации остается около 18% сельхозземель, но около 20 млн га используется для выращивания зерновых и масличных культур - Минагро

Около 20 миллионов гектаров земли сейчас используется для выращивания зерновых и масличных культур в Украине, из которых более 13 миллионов гектаров - это яровые культуры, посеянные весной, несмотря на то, что 15-18% сельскохозяйственных угодий остаются под временной оккупацией.

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В оккупации остается около 18% сельхозземель, но около 20 млн га используется для выращивания зерновых и масличных культур - Минагро

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Украинская команда Евровидения, alyona alyona &amp; Jerry Heil, провели две сценические репетиции и две генеральные, в том числе одну, на которой голосовало жюри, активно готовясь к выступлению в полуфинале конкурса.

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"Евровидение-2024": глава украинской делегации рассказала, как alyona alyona & Jerry Heil готовятся к конкурсу

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Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата в члены ЕС из-за попыток заставить замолчать мирных протестующих для принятия закона, подобного российскому закону об "иностранных агентах", что противоречит обязательствам ЕС.

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Более 30 депутатов Европарламента призвали забрать статус кандидата у Грузии