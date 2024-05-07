Туск призвал ЕС мобилизовать 100 миллиардов евро на оборону и создать общую систему ПВО

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал Европейский Союз мобилизовать не менее 100 миллиардов евро (108 миллиардов долларов) на оборону и создать общую систему противовоздушной обороны, поскольку блок борется с российской агрессией. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Выступая вместе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, Туск заявил, что долгие дебаты по повышению обороноспособности блока должны вскоре завершиться принятием решения.

Много денег, потраченных правильно и с умом на безопасность Европы, позволит надолго удержать войну от границ Европы. Возможно, навсегда, - сказал Туск на экономической конференции в Катовице.

В свою очередь Фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен "восстановить, пополнить и трансформировать" свои вооруженные силы, поддержав призыв Туска к созданию противовоздушной обороны.

Туск предупредил, что региону необходимо потратить ближайшие годы на повышение военной готовности, достаточной для того, чтобы быть сдерживающим фактором против потенциальных противников. Он также призвал блок укрепить внешнюю границу.

Европейские границы необходимо защищать, потому что они стали границами между континентом мира и агрессорами, которые готовят нам войну, в том числе и гибридными методами, - заявил Туск.

Напомним

Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в помещении, где должно было состояться заседание Совета министров Польши в Катовице.