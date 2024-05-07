Спецслужби Польщі виявили пристрої прослуховування в приміщенні засідання Ради міністрів

ukenru
16:38 • 22007 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 115565 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 105627 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 110075 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 107492 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 111662 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 106222 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 128476 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 141860 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 143391 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.2 м/с
53 %
749 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 91857 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

29 березня, 07:29 • 101722 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

29 березня, 07:57 • 95682 перегляди
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

12:10 • 91980 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 64919 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 115597 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 303427 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 396594 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 408778 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 321411 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 43647 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 42402 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 78084 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 93110 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 102026 перегляди
Актуальне
Спецслужби Польщі виявили пристрої прослуховування в приміщенні засідання Ради міністрів

Спецслужби Польщі виявили пристрої прослуховування в приміщенні засідання Ради міністрів

Київ • УНН

 • 39659 перегляди

Польські спецслужби виявили та демонтували підслуховуючі пристрої в приміщенні, де мало відбутися засідання Ради міністрів Польщі в Катовіце.

У Катовіце, де у вівторок мало відбутися засідання Ради міністрів Польщі, спецслужби знайшли і демонтували пристрої для підслуховування, передає УНН із посиланням на RMF FM та Reuters.

Деталі

У вівторок, 7 травня, Рада міністрів Польщі збирається на виїзне засідання в Катовіце, де проходить Європейський економічний конгрес. Перед початком засідання уряду приміщення ретельно обшукали, - як виявилося, що спецслужби знайшли пристрої для підслуховування.

Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів

- повідомив у соціальних мережах Яцек Добжинський, речник міністра-координатора спецслужб.

Добжинський також додав, що "служби проводять подальшу діяльність у цій справі". 

Image

Кореспондент RMF FM дізнався у прес-секретаря Сілезького воєводи Аліції Валішевської з приводу пристрою прослуховування, - начебто пристрій колись призначався для спілкування між чиновниками.

Франція про участь свого посла на "інавгурації" диктатора: "Не означає, що ми вважаємо обрання путіна легітимним"07.05.24, 11:00 • 30861 перегляд

Це пристрій, який використовувався для зв'язку між віддаленими кімнатами і був встановлений колишнім офісним службовцем на пенсії,

 - сказала Аліція Валішевська.

Напередодні польський уряд заявив, що перевіряє, чи займався шпигунством польський суддя, який мав доступ до конфіденційної інформації і попросив політичного притулку в Білорусі.

Китайський дипломат вважає, що рф має брати участь у Саміті Миру07.05.24, 06:50 • 118570 переглядiв

"Буду очікувати звіту служб, звіту від всіх тим, хто може мати відомості на цю тему. Справа вимагає негайного з'ясування", – повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр закордонних справ Польщі сподівається, що НАТО окреслить плани щодо зміцнення безпеки України06.05.24, 20:33 • 32721 перегляд

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,408.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.69