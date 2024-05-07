Спецслужби Польщі виявили пристрої прослуховування в приміщенні засідання Ради міністрів
Київ • УНН
Польські спецслужби виявили та демонтували підслуховуючі пристрої в приміщенні, де мало відбутися засідання Ради міністрів Польщі в Катовіце.
У Катовіце, де у вівторок мало відбутися засідання Ради міністрів Польщі, спецслужби знайшли і демонтували пристрої для підслуховування, передає УНН із посиланням на RMF FM та Reuters.
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У вівторок, 7 травня, Рада міністрів Польщі збирається на виїзне засідання в Катовіце, де проходить Європейський економічний конгрес. Перед початком засідання уряду приміщення ретельно обшукали, - як виявилося, що спецслужби знайшли пристрої для підслуховування.
Служба державної охорони у співпраці з Агентством внутрішньої безпеки виявила та демонтувала пристрої, які могли бути використані для підслуховування в приміщенні, де сьогодні в Катовіце має відбутися засідання Ради міністрів
Добжинський також додав, що "служби проводять подальшу діяльність у цій справі".
Кореспондент RMF FM дізнався у прес-секретаря Сілезького воєводи Аліції Валішевської з приводу пристрою прослуховування, - начебто пристрій колись призначався для спілкування між чиновниками.
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