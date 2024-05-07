Франція про участь свого посла на "інавгурації" диктатора: "Не означає, що ми вважаємо обрання путіна легітимним"

Участь посла Франції на "інавгурації" російського диктатора володимира путіна не означає, що країна вважає його обрання легітимним чи визнає його. Франція лише означає, що країна "має посольство у москві". Про це розповіло джерело у французькій дипломатії у коментарі Суспільному, передає УНН.

Францію на цій церемонії представлятиме наш посол в росії. Нагадую, що Франція взяла до відома результати президентських виборів в росії 18 березня, суворо засуджуючи контекст репресій, в якому вони проходили, позбавляючи виборців реального вибору, а також організацію так званих виборів на незаконно тимчасово окупованих територіях України, що є порушенням міжнародного права та Статуту ООН, про що ми заявили в публічному комюніке. Участь нашого посла не означає, що ми вважаємо обрання путіна легітимним або що ми "визнаємо" його, це означає лише те, що у нас є посольство в Москві