Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"

Участие посла Франции на "инаугурации" российского диктатора владимира путина не означает, что страна считает его избрание легитимным или признает его. Франция лишь означает, что страна "имеет посольство в москве". Об этом рассказал источник во французской дипломатии в комментарии Суспільному, передает УНН.

Францию на этой церемонии будет представлять наш посол в россии. Напоминаю, что Франция приняла к сведению результаты президентских выборов в россии 18 марта, строго осуждая контекст репрессий, в котором они проходили, лишая избирателей реального выбора, а также организацию так называемых выборов на незаконно временно оккупированных территориях Украины, что является нарушением международного права и Устава ООН, о чем мы заявили в публичном коммюнике. Участие нашего посла не означает, что мы считаем избрание путина легитимным или что мы "признаем" его, это означает лишь то, что у нас есть посольство в москве - заявил источник во французской дипломатии.

Ранее Reuters писало, что "инаугурацию" путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей. В частности Франция отправит своего посланника.

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