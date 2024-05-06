В МИД Украины призвали мир не признавать путина легитимным президентом рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  92359 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  105545 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  218859 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  208940 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

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"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205949 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

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Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173289 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113626 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129008 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

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Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126565 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

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Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119826 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

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Украина призывает мир не признавать владимира путина легитимным президентом россии из-за недемократического характера недавних выборов и продолжающейся агрессии россии против Украины.

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В МИД Украины призвали мир не признавать путина легитимным президентом рф

На фоне опыта ВСУ: Пентагон закупает дроны-камикадзе Switchblade-600 для нужд США

Пентагон объявил о закупке беспилотников-камикадзе Switchblade-600 в рамках инициативы Replicator по интеграции беспилотников в вооруженные силы США с целью ускорения технологических инноваций и уменьшения доминирования Китая на рынке беспилотников.

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На фоне опыта ВСУ: Пентагон закупает дроны-камикадзе Switchblade-600 для нужд США

Тела трех пропавших иностранных серферов, с пулями в головах, найдены в мексиканском колодце

Трое иностранных серферов, двое австралийцев и один американец, были найдены мертвыми с пулями в голове в колодце в Мексике после того, как пропали без вести неделей ранее.

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Тела трех пропавших иностранных серферов, с пулями в головах, найдены в мексиканском колодце

Пожар на лакокрасочном предприятии в Кропивницком: проводится мониторинг качества воздуха

В Кропивницком произошел пожар на лакокрасочном предприятии, спасатели тушат пламя, возникшее в результате возгорания контейнера с жидкостью в резервуарном парке предприятия, а власти контролируют качество воздуха.

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Пожар на лакокрасочном предприятии в Кропивницком: проводится мониторинг качества воздуха

Во Львове сегодня традиционно празднуют Поливальный понедельник

На второй день Пасхи во Львове устроили традиционные водные бои, продолжая украинскую традицию празднования Поливального понедельника.

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Во Львове сегодня традиционно празднуют Поливальный понедельник

В Испании ультра правые начали использовать протесты фермеров, чтобы улучшить свои позиции перед выборами

В Испании ультраправые группы используют протесты фермеров против аграрной политики ЕС, чтобы получить поддержку накануне июньских выборов.

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В Испании ультра правые начали использовать протесты фермеров, чтобы улучшить свои позиции перед выборами

Из-за ДТП затруднено движение на столичной Кольцевой

На Кольцевой дороге в направлении Жулянского путепровода в Киеве из-за ДТП затруднено движение транспорта.

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Из-за ДТП затруднено движение на столичной Кольцевой

Шмыгаль обсудил с премьером Исландии поддержку Украины и подготовку к Саммиту мира

Шмыгаль обсудил с премьер-министром Исландии укрепление двустороннего сотрудничества, поддержку Украины, а также подготовку к Саммиту мира.

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Шмыгаль обсудил с премьером Исландии поддержку Украины и подготовку к Саммиту мира

Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Трехкратная финалистка чемпионата мира по дартсу Дита Хедман бойкотировала свой четвертьфинальный матч против трансгендерной женщины Ноа-Лин ван Левен на турнире WDF в Дании, отказавшись играть против "мужчины в женском турнире".

спорт •   •  6257 просмотра
Дартистка отказалась играть на турнире против транс-женщины: что известно

Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"

Украинский морской ударный беспилотник уничтожил российский катер "Мангуст" стоимостью 3 миллиона долларов, который использовался для патрулирования вод и борьбы с диверсантами в оккупированном Крыму.

Война •   •  4680 просмотра
Оснащен пулеметом и гранатометами: в ГУР рассказали детали об уничтоженном разведчиками катере "Мангуст"