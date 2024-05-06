В МИД Украины призвали мир не признавать путина легитимным президентом рф

Украина не видит правовых оснований для признания российского диктатора владимира путина демократически избранным и легитимным президентом рф. В МИД Украины призывают иностранные государства, международные организации и общественность не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности владимира путина. Об этом говорится в заявлении МИД Украины относительно "инаугурации" владимира путина, передает УНН.

7 мая в россии состоится церемония введения в должность владимира путина. Таким образом российские власти пытаются создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности почти пожизненного пребывания у власти человека, который превратил рф в государство-агрессора, а правящий режим - в диктатуру - говорится в заявлении МИД.

В украинском ведомстве отмечают, что во время так называемых мартовских "выборов" рф нарушила положения многочисленных международных документов. Речь идет прежде всего об Уставе ООН, Декларации о принципах международного права, Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны, Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также десятках резолюций Генеральной Ассамблеи ООН.

Как указали в МИД, грубым нарушением норм и принципов международного права стала незаконная организация так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях. россияне привлечь к участию в них миллионы граждан Украины с помощью угроз и шантажа, добавили в дипломатическом ведомстве.

"Такие действия рф, несмотря на предупреждения со стороны авторитетных международных институтов, в очередной раз доказывают, что ее руководство не признает своей ответственности и не собирается прекращать незаконную, неспровоцированную и неоправданную полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, которая продолжается уже более двух лет и вызывает многочисленные человеческие жертвы и разрушения", - указали в МИД.

Также в ведомстве добавили, что кремлевский режим, прибегая к пропаганде и манипуляциям, использует участие избирателей и итоги голосования для оправдания военного вторжения в Украину и агрессивной политики в отношении других государств.

Исходя из изложенного, а также учитывая действующий ордер Международного уголовного суда на арест владимира путина, Украина не видит правовых оснований для его признания демократически избранным и легитимным президентом российской федерации - говорится в заявлении МИД.

В ведомстве также отметили, что недавние резолюции ПАСЕ от 17 апреля и Европарламента подтверждают неправомочность проведения так называемых "выборов" на временно оккупированных территориях Украины, их недемократический характер на территории рф и фактически отрицают легитимность их результатов.

Призываем иностранные государства, международные организации и общественность следовать этому примеру, не признавать результаты российских псевдовыборов и легитимности российского диктатора владимира путина, в дальнейшем противостоять организованной им разрушения системы верховенства права и общепризнанных демократических ценностей, а также продолжать действенную поддержку народа Украины в борьбе против российской агрессии, которая создает угрозу для европейской и мировой безопасности, мира и стабильности - резюмировали в МИДе.

Ранее УНН сообщал, что ряд стран отказались присутствовать на церемонии "инаугурации" российского президента владимира путина. В частности, Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию". Также представитель Германии не будет посещать "инаугурацию" владимира путина.