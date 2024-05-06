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"Інавгурація" путіна: низка країн відмовилась відправляти своїх представників в москву

"Інавгурація" путіна: низка країн відмовилась відправляти своїх представників в москву

Київ • УНН

 • 20802 перегляди

Низка країн ЄС, серед яких Чехія, Естонія, Латвія та Литва оголосили, що не направлять своїх представників на так звану "інавгурацію" президента росії володимира путіна 7 травня.

Низка країн Євросоюзу заявили, що не будуть надсилати своїх представників на так звану "інавгурацію" російського президента володимира путіна, яка має відбутись 7 травня, повідомляє УНН

Деталі 

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив чехів не буде на "інавгурації президента росії володимира путіна. Крім того, чеський уряд відкликав свого посла в росії. 

"Нинішні відносини між Чехією і росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на "інавгурації" російського президента у вівторок", - сказав Ліпавський.

Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна не відправить свого представника на церемонію "інавгурації" путіна.

"Естонія не може легітимізувати дипломатичні відносини з державою-агресором, і ми вирішили не відвідувати церемонію "інавгурації" путіна", - заявив Цахкна. Він також додав, що у той час, коли путін веде агресивну війну в Європі, вбиває і депортує невинних людей, а також здійснює гібридні атаки проти членів ЄС і НАТО, Естонія вважає "немислимою участь у церемоніях, які увічнюють його правління". 

Окупанти зроблять примусовим перегляд "інавгурації" путіна - Центр спротиву04.05.24, 20:34 • 71810 переглядiв

Також міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що їх дипломати не візьмуть участі в інавгурації президентаросії.

"Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації глави держави-агресора, яка атакує все, за що ми боремося. путіна розшукує МКС за воєнні злочини", - написала Браже в соцмережі X. 

Про відсутність свого представника заявили і в Литві.  Глава МЗС країни Ґабріелюс Ландсберґіс написав у соцмережі X, що "Литва не братиме участі у фейковій інавгурації путіна 7 травня".

Доповнення

Також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участі в церемонії інавгурації диктатора. 

путін “неочікувано” виграв вибори у рф: як відреагували "колеги"-диктатори та цивілізований світ18.03.24, 20:47 • 550462 перегляди

Довідково

Так звані президентські вибори в росії, які європейські країни не визнали демократичними і справедливими, відбулися 15-17 березня. За даними російської влади, путін набрав 88% голосів. 

Після церемонії інавгурації 7 травня путін розпочне свій п'ятий президентський термін, який триватиме шість років.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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