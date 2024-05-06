"Інавгурація" путіна: низка країн відмовилась відправляти своїх представників в москву

Низка країн Євросоюзу заявили, що не будуть надсилати своїх представників на так звану "інавгурацію" російського президента володимира путіна, яка має відбутись 7 травня, повідомляє УНН.

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив чехів не буде на "інавгурації президента росії володимира путіна. Крім того, чеський уряд відкликав свого посла в росії.

"Нинішні відносини між Чехією і росією не відповідають тому, що представник нашого посольства повинен бути присутнім на "інавгурації" російського президента у вівторок", - сказав Ліпавський.

Також міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що країна не відправить свого представника на церемонію "інавгурації" путіна.

"Естонія не може легітимізувати дипломатичні відносини з державою-агресором, і ми вирішили не відвідувати церемонію "інавгурації" путіна", - заявив Цахкна. Він також додав, що у той час, коли путін веде агресивну війну в Європі, вбиває і депортує невинних людей, а також здійснює гібридні атаки проти членів ЄС і НАТО, Естонія вважає "немислимою участь у церемоніях, які увічнюють його правління".

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Також міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що їх дипломати не візьмуть участі в інавгурації президентаросії.

"Представники посольства Латвії не будуть присутні на інавгурації глави держави-агресора, яка атакує все, за що ми боремося. путіна розшукує МКС за воєнні злочини", - написала Браже в соцмережі X.

Про відсутність свого представника заявили і в Литві. Глава МЗС країни Ґабріелюс Ландсберґіс написав у соцмережі X, що "Литва не братиме участі у фейковій інавгурації путіна 7 травня".

Доповнення

Також прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян не візьме участі в церемонії інавгурації диктатора.

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Довідково

Так звані президентські вибори в росії, які європейські країни не визнали демократичними і справедливими, відбулися 15-17 березня. За даними російської влади, путін набрав 88% голосів.

Після церемонії інавгурації 7 травня путін розпочне свій п'ятий президентський термін, який триватиме шість років.