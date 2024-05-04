Окупанти зроблять примусовим перегляд "інавгурації" путіна - Центр спротиву
Київ • УНН
російські загарбники примушуватимуть мешканців тимчасово окупованих територій дивитися церемонію так званої "інавгурації" путіна 7 травня за допомогою екранів, встановлених у громадських місцях.
російські загарбники зроблять примусовим для мешканців тимчасово окупованих територій перегляд так званої "інавгурації" володимира путіна. Повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.
Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій,
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Зазначається, що у школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією божевільного дійства.
Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення,
Нагадаємо
путін був "переобраний" президентом росії на фіктивних виборах, засуджених більшістю країн як недемократичні та нелегітимні, без реальної опозиції та вибору для виборців.