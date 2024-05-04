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Окупанти зроблять примусовим перегляд "інавгурації" путіна - Центр спротиву

Окупанти зроблять примусовим перегляд "інавгурації" путіна - Центр спротиву

Київ • УНН

 • 71810 перегляди

російські загарбники примушуватимуть мешканців тимчасово окупованих територій дивитися церемонію так званої "інавгурації" путіна 7 травня за допомогою екранів, встановлених у громадських місцях.

російські загарбники зроблять примусовим для мешканців тимчасово окупованих територій перегляд так званої "інавгурації" володимира путіна. Повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Терористи з кремля беруть з північної кореї не лише снаряди, а й передовий досвід культу особистості. 7 травня у москві влаштують циркову виставу під назвою "інавгурація президента рф", перегляд якої буде обовʼязковим для мешканців тимчасово окупованих територій,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що у школах, комунальних підприємствах, площах населених пунктів будуть встановлені екрани з трансляцією божевільного дійства.

Перегляд чергових не звʼязаних рефлексій міжнародного злочинця стане обовʼязковим для учнів, бюджетників й інших верств населення,

- додали у спротиві.

Нагадаємо

путін був "переобраний" президентом росії на фіктивних виборах, засуджених більшістю країн як недемократичні та нелегітимні, без реальної опозиції та вибору для виборців.

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