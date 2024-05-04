Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

российские захватчики сделают принудительным для жителей временно оккупированных территорий просмотр так называемой "инаугурации" владимира путина. Сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Террористы из кремля берут из северной Кореи не только снаряды, но и передовой опыт культа личности. 7 мая в москве устроят цирковое представление под названием "инаугурация президента рф", просмотр которого будет обязательным для жителей временно оккупированных территорий, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в школах, коммунальных предприятиях, площадях населенных пунктов будут установлены экраны с трансляцией безумного действа.

Просмотр очередных несвязных рефлексий международного преступника станет обязательным для учащихся, бюджетников и других слоев населения, - добавили в сопротивлении.

Напомним

путин был "переизбран" президентом россии на фиктивных выборах, осужденных большинством стран как недемократические и нелегитимные, без реальной оппозиции и выбора для избирателей.