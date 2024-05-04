Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  157239 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  157067 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  159056 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  141827 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  110482 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  127477 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  125745 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119570 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115299 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  102108 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

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Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

российские оккупанты будут заставлять жителей временно оккупированных территорий смотреть церемонию так называемой "инаугурации" Путина 7 мая с помощью экранов, установленных в общественных местах, и обязательного просмотра для студентов, бюджетников и других лиц.

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Оккупанты сделают принудительным просмотр "инаугурации" путина - Центр сопротивления

В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб

За минувшие сутки произошло 74 боевых столкновения, в ходе которых украинские военные отбили 18 вражеских обстрелов на Авдеевском направлении и многочисленные другие атаки на разных направлениях, нанеся противнику потери.

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В течение суток зафиксировано 74 боевых столкновения: на Авдеевском направлении отражено 18 вражеских атак - Генштаб

В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек

Шесть человек, в том числе четыре женщины и двое мужчин, получили ранения в результате российского удара по гражданскому предприятию в Индустриальном районе Харькова.

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В результате российского удара по гражданскому предприятию Харькова пострадали 6 человек

В Германии на кандидата от партии Шольца напали во время агитации к выборам в Европарламент

Кандидат от Социал-демократической партии Германии был избит и серьезно травмирован во время предвыборной агитации к выборам в Европарламент в Дрездене, он был доставлен в больницу.

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В Германии на кандидата от партии Шольца напали во время агитации к выборам в Европарламент

В Минобороны запустили онлайн калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ

Министерство обороны Украины запустило сайт с онлайн-калькулятором для расчета денежного обеспечения и денежных выплат военнослужащим Вооруженных Сил Украины и членам их семей.

Общество •   •  11396 просмотра
В Минобороны запустили онлайн калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ

Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф

Министерство иностранных дел заявило, что объявление в россии в розыск президента Украины Владимира Зеленского является свидетельством отчаяния российской государственной машины и пропаганды.

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Свидетельство отчаяния российской государственной машины и пропаганды: МИД об объявлении Зеленского в розыск в рф

Украинские полярники показали морского леопарда, который нежится на солнышке

Украинские полярники показали морского леопарда, который греется на солнце, несмотря на их приближение на лодке.

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Украинские полярники показали морского леопарда, который нежится на солнышке

В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина

В результате российских обстрелов сел Черкасские Тишки и Одноробовка Харьковской области была ранена 74-летняя женщина, повреждены дома и линии электропередач.

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В результате российского обстрела Харьковщины пострадала 74-летняя женщина

В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56

Сильные дожди в южном бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул вызвали сильные наводнения, в результате которых 56 человек погибли и 68 до сих пор считаются пропавшими без вести.

Новости Мира •   •  15322 просмотра
В Бразилии количество погибших из-за сильных наводнений возросло до 56

В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева

Молдавские спецслужбы задержали в аэропорту Кишинева гражданина Украины Эрола Велиева, помощника народного депутата Мустафы Джемилева.

Общество •   •  19470 просмотра
В аэропорту Кишинева задержали помощника Мустафы Джемилева