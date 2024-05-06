"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву

Ряд стран Евросоюза заявили, что не будут присылать своих представителей на так называемую "инаугурацию" российского президента владимира путина, которая должна состояться 7 мая, сообщает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил чехов не будет на "инаугурации" президента россии владимира путина. Кроме того, чешское правительство отозвало своего посла в россии.

"Нынешние отношения между Чехией и россией не соответствуют тому, что представитель нашего посольства должен присутствовать на "инаугурации" российского президента во вторник", - сказал Липавский.

Также министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что страна не отправит своего представителя на церемонию "инаугурации" путина.

"Эстония не может легитимизировать дипломатические отношения с государством-агрессором, и мы решили не посещать церемонию "инаугурации" путина", - заявил Цахкна. Он также добавил, что в то время, когда путин ведет агрессивную войну в Европе, убивает и депортирует невинных людей, а также осуществляет гибридные атаки против членов ЕС и НАТО, Эстония считает "немыслимым участие в церемониях, которые увековечивают его правление".

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Также министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что их дипломаты не примут участия в инаугурации президента россии.

"Представители посольства Латвии не будут присутствовать на инаугурации главы государства-агрессора, которое атакует все, за что мы боремся. путина разыскивает МУС за военные преступления", - написала Браже в соцсети X.

Об отсутствии своего представителя заявили и в Литве. Глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис написал в соцсети X, что "Литва не будет участвовать в фейковой инаугурации Путина 7 мая".

Дополнение

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участия в церемонии инаугурации диктатора.

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Справочно

Так называемые президентские выборы в россии, которые европейские страны не признали демократическими и справедливыми, состоялись 15-17 марта. По данным российских властей, путин набрал 88% голосов.

После церемонии инаугурации 7 мая Путин начнет свой пятый президентский срок, который продлится шесть лет.