путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

Завершилось очередное цирковое представление, которое в рф назвали "президентские выборы". Результат ожидаемый - владимир путин "избран"... снова. В связи с этим ряд его коллег-диктаторов уже направил приветствие "старому-новому" хозяину кремля, однако более полусотни стран осудили "избирательный фарс". Все реакции УНН собрал в своем материале.

Детали

Сегодня российская Центрально избирательная комиссия сообщила, что обработала 100% всех протоколов "голосования" во время "президентских выборов", по результатам которых "неожиданную" победу одержал действующий президент рф владимир путин. ЦИК рф нарисовало ему 87,28%. Остальные кандидаты набрали менее пяти процентов голосов.

При этом в ЦИК рф рассказали о "рекордной" явке на "выборах" - 87 млн избирателей - это 77,44% от общего количества граждан.

К слову, путин является президентом рф уже 20 лет и похоже решил переплюнуть другого диктатора иосифа сталина, который был генеральным секретарем СССР 29 лет.

беларусь

Поздравил путина еще один "долгожитель", который засел в беларуси - диктатор александр лукашенко, который также любит рисовать себе проценты на выборах и, судя по всему, пока не собирается покидать свой пост.

лукашенко заявил, что выборы прошли как нигде организованно.

"Как бы ни пытались здесь нас качнуть и с Запада, очень хорошие результаты. Посольство россии очень хорошо работало в контакте с нашими должностными лицами. Поэтому я передаю вам его благодарность за работу и организацию выборов президента россии на территории беларуси. Конечно, результат потрясающий", - сказал лукашенко на совещании.

Возможно, лукашенко расстроился, что не смог "нарисовать" себе такие цифры в 2020 году, но в следующем году он получит такую возможность, ведь планирует баллотироваться на свою должность.

Индия

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поздравил владимира путина с переизбранием на пост президента россии и выразил желание и в дальнейшем укреплять стратегическое партнерство между Индией и россией.

"Искренне поздравляю его превосходительство господина владимира путина с переизбранием на пост президента российской федерации. С нетерпением ждем совместной работы для дальнейшего укрепления проверенного временем особого и привилегированного стратегического партнерства между Индией и россией в ближайшие годы", - сообщил глава правительства Индии.

Китай

Интересная история произошла с поздравлением путина от Китая. Первым от имени Китая путина поздравило Министерство иностранных дел. При этом, сделал это не министр, а представитель МИД Китая Линь Цзянь.

Впоследствии уже секретарь коммунистической партии Китая Си Цзиньпин поздравил российского диктатора с победой на очередной срок на посту президента россии и заявил, что Китай настроен поддерживать тесную связь с россией для продвижения их партнерства.

КНДР

Успел поздравить путина еще один диктатор - лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. Ким направил поздравительную телеграмму путину, которую передаст в МИД рф чрезвычайный и полномочный посол КНДР в москве Син Хон Чхоль.

Узбекистан

Также путина уже успел поздравить президент республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев, заявив, что путин получил "убедительную победу на президентских выборах". Конечно, как ее не получить, когда рисуешь себе проценты и избавляешься от конкурентов.

"Высокая явка избирателей и итоги состоявшегося голосования еще раз ярко показали безусловное доверие и решительную поддержку населением политического курса и программы социально-экономических реформ владимира путина", - говорится в послании.

Венесуэла

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что "это был безупречный избирательный процесс", который "продемонстрировал свою демократичность образцовым образом.

"Поздравляю братский народ россии и президента владимира путина с чрезвычайной победой на выборах президента российской федерации. Это был безупречный избирательный процесс, который за эти последние 3 дня продемонстрировал свою демократичность в образцовый способ. Наши объятия всем русским людям и партии "единая россия", - написал Мадуро в соцсети Х.

Похоже именно так Венесуэла представляет себе демократию, когда "рисуются" результаты и заставляют людей голосовать под дулами автоматов.

Гондурас

Поздравила путина и президент Гондураса Сиомара Кастро, которая также разглядела в результатах убедительную победу.

"Как президент Гондураса и временный президент Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) я посылаю поздравления президенту владимиру путину с его убедительной победой на выборах в россии", - написала Кастро.

Иран

Не обошел вниманием переизбрание путина Иран - главный союзник рф - благодаря которому страдают украинские города, в том числе Одесса - что предоставляет стране-агрессору "шахеды".

"Президент Исламской Республики Иран направил послание, в котором искренне поздравил владимира путина с решительной победой (на выборах, - ред.) и переизбранием на пост президента российской федерации", - говорится в тексте послания

Ибрагим Раиси выразил удовлетворение развивающимися отношениями москвы и Тегерана, а также отметил необходимость дальнейшего расширения контактов.

Боливия

Президент Боливии Луис Арсе поздравил российского диктатора "с громкой победой", назвав его своим братом.

"От Многонационального государства Боливия мы посылаем наши самые искренние поздравления брату владимиру путину, который был переизбран президентом россии с громкой победой, которая подтверждает единство храброго русского народа вокруг его суверенитета и постоянного развития. Мы уверены, что и в дальнейшем будем углублять наши связи братства и сотрудничества", - написал Арсе.

Никарагуа

Еще одной страной Центральной Америки, которая поздравила путина, стала Никарагуа. Судя по поздравлению, президент Никарагуа Даниэль Ортега радуется больше, чем путин.

"В эти времена нестабильности и насилия в мире, где все мы нуждаемся в мире, согласии, радости, доброй воле, мы празднуем его Триумф как вклад в незаменимую стабильность человеческого сообщества, чтобы продолжать, в лучших условиях, создавать будущее благосостояния, науки, процветания, сотрудничества и солидарности", - говорится в поздравлении.

Также президент Никарагуа поздравил "с образцовыми и спокойными избирательными днями, которые состоялись в этой огромной дружественной стране, и мы повторяем вам наше уважение, всегда в непоколебимом и солидарном братстве и поддержке во всех справедливых делах".

Интересно, а президент Никарагуа понимает, кто именно проводит нестабильность и насилие в мире?

Реакция ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель заранее "поздравлял" путина с "убедительной победой на выборах", указав на отсутствие оппозиции и выбора у россии.

"Хочу поздравить владимира путина с убедительной победой на выборах, которые начинаются сегодня. Никакой оппозиции. Без свободы. Нет выбора", - написал Мишель в соцсети Х еще 15 марта перед самым началом открытия избирательных участков.

Не обошел пост вниманием и кремлевских пропагандистов, которые как оказалось не умеют читать, или хотя бы пользоваться переводчиком. Так, главная пропагандистка рф ольга скабеева перепостила ироничное поздравление Мишеля. Как всегда бывает в российских помойках, для поддержания иллюзии они переводят только то, что приятно, забыв вырезать слова слова о том, что на выборах в рф нет никакой оппозиции, свободы и выбора.

Также Литва не считает президентские выборы в россии, состоявшиеся 15-17 марта, легитимным демократическим волеизъявлением из-за репрессий, фальсификаций и подавления оппозиции, что делает новую "власть" владимира путина лишенной какой-либо демократической легитимности.

Министерство иностранных дел Польши осудило так называемые "президентские выборы" в россии. В ведомстве заявили, что их нельзя считать законными, свободными и честными.

"15-17 марта 2024 года в россии состоялись так называемые президентские выборы. Голосование проходило в условиях жесточайших репрессий против населения, что сделало невозможным свободный демократический выбор", - говорится в заявлении МИД.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил проведение россией незаконных выборов в оккупированных регионах Украины и Грузии, призвав россию отменить признание грузинских территорий как независимых государств и подчеркнув необходимость усиления поддержки Украины из-за сложной ситуации на фронте.

Министерство иностранных дел Грузии осудило проведение выборов президента рф в оккупированных регионах страны и незаконное открытие там избирательных участков.

"Министерство иностранных дел Грузии призывает российскую федерацию прекратить действия против суверенитета и территориальной целостности Грузии и выполнить свои международные обязательства, включая соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, заключенное при посредничестве Европейского Союза", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Грузии.

В Министерстве иностранных дел Франции осудили проведение выборов президента рф на оккупированных территориях Украины и сепаратистских регионах Абхазии и Южной Осетии, а также в Приднестровском регионе Республики Молдова.

"Условия для свободных, плюралистических и демократических выборов снова не были выполнены", - заявили во Франции.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что "выборы" президента рф, проведенные на оккупированных украинских территориях, нарушают суверенитет Украины.

В МИД Чехии заявили, что результаты российских псевдовыборов никого не удивляют, ведь этот фарс происходит уже много лет.

"Та русская сказка о выборах с владимиром путиным в главной роли происходит в россии уже несколько лет и никого не удивляет", - сказал Ян Липавский.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подчеркнула, что "выборы в россии были выборами без выбора".

Также постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Холланд заявил, что Лондон не будет определять псевдовыборы на временно оккупированных территориях Украины. Он напомнил, что агрессия россии началась в 2014 году, а сейчас россия пытается захватить новые территории.

"россия проводит свои президентские выборы вопреки воле украинского народа. Это еще одна вопиющая попытка россии создать видимость легитимности своего незаконного присутствия в Украине. И это еще одно нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, принципов, которые являются основополагающими для Хельсинкского Заключительного акта, который россия разорвала на куски", - сказал Холланд.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что путин просто заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно.

"Нет такого зла, которое он не совершит, чтобы продлить личную власть. И нет никого в мире, кто был бы застрахован от этого. Я благодарю каждое государство, каждого лидера, всех международных организаций, которые называют и будут называть эти вещи своими именами. Все, что россия делает на оккупированной территории Украины, является преступлением. За все, что сделано российскими убийцами в этой войне и ради путинской пожизненной власти, должно быть справедливое возмездие. Он боится больше всего только одного - справедливости. Никакой легитимности у этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге - именно это мы должны обеспечить. Все в мире, кто ценит жизнь и порядочность", - заявлял Зеленский.

В целом же Украина, еще 56 стран и Европейский Союз осудили незаконно организованное голосование на оккупированных россией территориях Украины в рамках выборов президента россии.

Как можно увидеть, что большинство стран мира не признают выборы президента рф, которые уже давно превратились в клоунаду с рисованием максимальной поддержки царю.

Возможно, в будущем путина поприветствуют на танках бойцы Русского добровольческого корпуса, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона, которые проводят рейды в белгородской и курской областях и называли его выборы "фарсом", а также предлагали ему диалог ради будущего россии без диктатуры. Но путин, вероятно, забившись в своем бункере, российским добровольцам не ответил.