Лукашенко оголосив, що балотуватиметься знову у 2025 році
Київ • УНН
Президент Білорусі Олександр Лукашенко оголосив, що буде балотуватися на другий термін у 2025 році після голосування на парламентських виборах 25 лютого.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко цієї неділі, 25 лютого, заявив, що наступного року балотуватиметься на свою посаду. Про це пише Le Figaro, передає УНН.
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Скажи їм усім, що я збираюся балотуватися" у 2025 році
Доповнення
У неділю, 25 лютого у Білорусі відбулися вибори до парламенту.
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