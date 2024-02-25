США засудили фальшиві парламентські і місцеві вибори у Білорусі

Сполучені Штати засудили фіктивні парламентські та місцеві вибори в Білорусі як такі, що не були вільними та справедливими через атмосферу страху, відсутність демократичних процесів, відмову в реєстрації опозиційних партій та ув'язнення політичних діячів.