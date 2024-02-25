США засудили фальшиві парламентські і місцеві вибори у Білорусі
Київ • УНН
Сполучені Штати засудили фіктивні парламентські та місцеві вибори в Білорусі як такі, що не були вільними та справедливими через атмосферу страху, відсутність демократичних процесів, відмову в реєстрації опозиційних партій та ув'язнення політичних діячів.
Сполучені Штати засуджують фіктивні парламентські та місцеві вибори режиму Лукашенка, які завершилися сьогодні в Білорусі. Вибори проходили в атмосфері страху, за якої жоден виборчий процес не можна було назвати демократичним. Про це йдеться у заяві Держдепу США, опублікованому на сайті Білого дому, передає УНН.
Деталі
Керівник прес-служби Держдепартаменту США Меттью Міллер заявив, що всім незалежним партіям у Білорусі було відмовлено в реєстрації, а політичні діячі перебувають під арештом або за межами країни. За його словами, ці дії заморозили політичну діяльність у Білорусі. Представник Держдепу також зазначив, що влада країни відмовилася запрошувати на вибори спостерігачів від ОБСЄ.
Режим продовжує утримувати понад 1400 політичних в'язнів. Усі незалежні політичні діячі були або затримані, або заслані. Усім незалежним політичним партіям було відмовлено в реєстрації. Білоруси за кордоном могли б проголосувати лише за умови повернення до Мінська, де їм, швидше за все, загрожували б репресії.
Сполучені Штати закликали режим Лукашенка припинити репресії, звільнити всіх політичних в'язнів і відкрити діалог зі своїми політичними опонентами. У Держдепі наголосили, що білоруський народ заслуговує на краще.
Довідка
Участь у виборах брали чотири партії – "Біла Русь", Ліберально-демократична партія Білорусі, Компартія та Республіканська партія праці та справедливості. За даними ЦВК Білорусії, явка на момент закриття виборчих дільниць становила 72,98%.
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