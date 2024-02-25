США осудили фальшивые парламентские и местные выборы в Беларуси
Киев • УНН
Соединенные Штаты осудили фиктивные парламентские и местные выборы в Беларуси как такие, которые не были свободными и справедливыми из-за атмосферы страха, отсутствия демократических процессов, отказа в регистрации оппозиционных партий и заключения политических деятелей.
Соединенные Штаты осуждают фиктивные парламентские и местные выборы режима Лукашенко, которые завершились сегодня в Беларуси. Выборы проходили в атмосфере страха, при которой ни один избирательный процесс нельзя было назвать демократическим. Об этом говорится в заявлении Госдепа США, опубликованном на сайте Белого дома, передает УНН.
Детали
Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что всем независимым партиям в Беларуси было отказано в регистрации, а политические деятели находятся под арестом или за пределами страны. По его словам, эти действия заморозили политическую деятельность в Беларуси. Представитель Госдепа также отметил, что власти страны отказались приглашать на выборы наблюдателей от ОБСЕ.
Режим продолжает удерживать более 1400 политических заключенных. Все независимые политические деятели были либо задержаны, либо сосланы. Всем независимым политическим партиям было отказано в регистрации. Белорусы за рубежом могли бы проголосовать только при условии возвращения в Минск, где им, скорее всего, грозили бы репрессии.
Соединенные Штаты призвали режим Лукашенко прекратить репрессии, освободить всех политических заключенных и открыть диалог со своими политическими оппонентами. В Госдепе подчеркнули, что белорусский народ заслуживает лучшего.
Справка
Участие в выборах принимали четыре партии - "Белая Русь", Либерально-демократическая партия Беларуси, Компартия и Республиканская партия труда и справедливости. По данным ЦИК Белоруссии, явка на момент закрытия избирательных участков составила 72,98%.
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США осудили фальшивые парламентские и местные выборы в Беларуси
Соединенные Штаты осудили фиктивные парламентские и местные выборы в Беларуси как такие, которые не были свободными и справедливыми из-за атмосферы страха, отсутствия демократических процессов, отказа в регистрации оппозиционных партий и заключения политических деятелей.
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