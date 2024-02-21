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Не связано с наступлением из Беларуси: в ОВА назвали главные задачи Варашской городской военной администрации

Не связано с наступлением из Беларуси: в ОВА назвали главные задачи Варашской городской военной администрации

Киев  •  УНН

21 февраля 2024, 14:54  •  9624 просмотра

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Создание Варашской городской военной администрации связано со стратегическим значением Ровенской атомной электростанции и безопасностью в регионе.

Создание Варашской городской военной администрации не связано с вероятностью наступления из Беларуси. Об этом заявил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, пишет УНН.

Детали

По его словам, создание новой МВА это плановый процесс, учитывая стратегическое значение города. Он также напомнил, что в октябре МВА была создана в другом городе атомщиков - Нетешине.

Создание Варашской МВА не связано с наступлением из Беларуси. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС и безопасной среде в Вараше. Поэтому еще в июле во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Ровенская ОВА обратилась к Президенту с инициативой о создании Варашской МВА

- резюмировал Александр Коваль.

По его словам, главная задача Варашской городской военной администрации - вопросы безопасности, обороны, бюджета. 

Сейчас идет подготовка к регистрации МВА, как юридического лица. Коваль рассказал, что провел несколько совещаний в течение дня. В частности он встретился с городским головой Вараша Александром Мензулом

Объяснил, что он вместе с городским советом будут работать дальше. Важно, чтобы они помогали и усиливали начальника Варашской МВА - Людмилу Маринину. Обсудил с обоими зоны ответственности и распределение обязанностей. Подчеркнул - между ними должно быть четкое взаимодействие и скоординированность действий

- подытожил глава Ровенской ОГА.

Дополнение

Городскую военную администрацию в Вараше возглавила Людмила Маринина. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

До этого она была главой Варашской районной государственной администрации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал военную администрацию в городе Вараш Ровенской области. Этот город также называют спутником Ровенской атомной электростанции (РАЭС).

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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