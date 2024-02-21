Не связано с наступлением из Беларуси: в ОВА назвали главные задачи Варашской городской военной администрации
Киев • УНН
Создание Варашской городской военной администрации связано со стратегическим значением Ровенской атомной электростанции и безопасностью в регионе.
Создание Варашской городской военной администрации не связано с вероятностью наступления из Беларуси. Об этом заявил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, пишет УНН.
Детали
По его словам, создание новой МВА это плановый процесс, учитывая стратегическое значение города. Он также напомнил, что в октябре МВА была создана в другом городе атомщиков - Нетешине.
Создание Варашской МВА не связано с наступлением из Беларуси. Речь идет о стратегическом значении Ровенской АЭС и безопасной среде в Вараше. Поэтому еще в июле во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего Ровенская ОВА обратилась к Президенту с инициативой о создании Варашской МВА
По его словам, главная задача Варашской городской военной администрации - вопросы безопасности, обороны, бюджета.
Сейчас идет подготовка к регистрации МВА, как юридического лица. Коваль рассказал, что провел несколько совещаний в течение дня. В частности он встретился с городским головой Вараша Александром Мензулом
Объяснил, что он вместе с городским советом будут работать дальше. Важно, чтобы они помогали и усиливали начальника Варашской МВА - Людмилу Маринину. Обсудил с обоими зоны ответственности и распределение обязанностей. Подчеркнул - между ними должно быть четкое взаимодействие и скоординированность действий
Дополнение
Городскую военную администрацию в Вараше возглавила Людмила Маринина. Соответствующий Указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
До этого она была главой Варашской районной государственной администрации.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал военную администрацию в городе Вараш Ровенской области. Этот город также называют спутником Ровенской атомной электростанции (РАЭС).
Не связано с наступлением из Беларуси: в ОВА назвали главные задачи Варашской городской военной администрации
Создание Варашской городской военной администрации связано со стратегическим значением Ровенской атомной электростанции и безопасностью в регионе.
ВР рассмотрит законопроект о мобилизации во втором чтении, предварительно, 6 марта - нардеп
Украинский парламент, предварительно, рассмотрит поправки к законопроекту о мобилизации во втором чтении 6 марта.
Иран передал рф сотни баллистических ракет с дальностью до 700 км - Reuters
Согласно новым сообщениям, Иран передал россии сотни баллистических ракет с дальностью полета до 700 км.
На временно оккупированных территориях россияне проводят подготовительные мероприятия к проведению "выборов"
россияне на ВОТ готовятся к проведению фейковых выборов президента рф в марте, формируя участковые избирательные комиссии и рассматривая возможность создания передвижных избирательных участков.
2023 год является самым результативным в работе антикоррупционных органов с момента их создания - руководитель САП
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины сообщил, что 2023 год стал самым продуктивным на сегодня для антикоррупционных органов.
Зеленский вместе с правительством готов приехать на границу с Польшей, Туска и Дуду тоже призывает прибыть
Зеленский поручил украинскому правительству быть на границе с Польшей до 24 февраля и пригласил польского президента и премьер-министра присоединиться к нему там для продолжения диалога по вопросам национальной безопасности.
Украинцы стали лучше оценивать экономическую ситуацию в стране и благосостояние своих семей - опрос
Согласно опросу Центра Разумкова, оценка украинцами экономической ситуации и благосостояния их семей несколько улучшилась в январе.
Нардеп Медяник слагает мандат - Гончаренко
Народный депутат Вячеслав Медяник из фракции "Слуга народа" слагает мандат.
Ракетный удар по Краматорску: известно о 8 пострадавших, еще один человек может быть под завалами
Спасатели все еще ищут одного человека, который, вероятно, оказался под завалами в результате российского артиллерийского обстрела Краматорска, в результате которого были ранены восемь человек.
Южноукраинск в Николаевской области планируют переименовать в Гард: предложение прошло комитет - нардеп
Комитет Верховной Рады поддержал переименование города Южноукраинск Николаевской области в город Гард.