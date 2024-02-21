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Не пов'язано з наступом із Білорусі: в ОВА назвали головні завдання Вараської міської військової адміністрації

Не пов'язано з наступом із Білорусі: в ОВА назвали головні завдання Вараської міської військової адміністрації

Київ • УНН

 • 25982 перегляди

Створення Вараської міської військової адміністрації пов'язане зі стратегічним значенням Рівненської атомної електростанції та безпекою в регіоні.

Створення Вараської міської військової адміністрації не повʼязане з ймовірністю наступу з білорусі. Про це заявив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, пише УНН.

Деталі

За його словами, створення нової МВА це плановий процес з огляду на стратегічне значення міста. Він також нагадав, що у жовтні МВА була створена в іншому місті атомників – Нетішині.

Створення Вараської МВА не повʼязане з наступом з білорусі. Мова йде про стратегічне значення Рівненської АЕС і безпекове середовище у Вараші. Тому ще у липні на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Рівненська ОВА звернулася до Президента з ініціативою щодо створення Вараської МВА

- резюмував Олександр Коваль.

За його словами, головне завдання Вараської міської військової адміністрації - питання безпеки, оборони, бюджету. 

Наразі йде підготовка до реєстрації МВА, як юридичної особи. Коваль розповів, що провів декілька нарад протягом дня. Зокрема він зустрівся з міським головою Вараша Олександром Мензулом

Пояснив, що він разом з міською радою працюватимуть далі. Важливо, щоб вони допомагали і підсилювали начальника Вараської МВА - Людмилу Мариніну. Обговорив з обома зони відповідальності і розподіл обовʼязків. Наголосив - між ними повинна бути чітка взаємодія і скоординованість дій

- підсував очільник Рівненської ОВА.

Доповнення

Міську військову адміністрацію у Вараші очолила Людмила Мариніна. Відповідний Указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

До цього вона була очільницею Вараської районної державної адміністрації.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив військову адміністрацію у місті Вараш Рівненської області. Це місто також називають супутником Рівненської атомної електростанції (РАЕС).

Володимир Омельченко

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