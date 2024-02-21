Не пов'язано з наступом із Білорусі: в ОВА назвали головні завдання Вараської міської військової адміністрації

Створення Вараської міської військової адміністрації не повʼязане з ймовірністю наступу з білорусі. Про це заявив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, пише УНН.



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За його словами, створення нової МВА це плановий процес з огляду на стратегічне значення міста. Він також нагадав, що у жовтні МВА була створена в іншому місті атомників – Нетішині.

Створення Вараської МВА не повʼязане з наступом з білорусі. Мова йде про стратегічне значення Рівненської АЕС і безпекове середовище у Вараші. Тому ще у липні на виконання рішення Ставки Верховного Головнокомандувача Рівненська ОВА звернулася до Президента з ініціативою щодо створення Вараської МВА

За його словами, головне завдання Вараської міської військової адміністрації - питання безпеки, оборони, бюджету.

Наразі йде підготовка до реєстрації МВА, як юридичної особи. Коваль розповів, що провів декілька нарад протягом дня. Зокрема він зустрівся з міським головою Вараша Олександром Мензулом

Пояснив, що він разом з міською радою працюватимуть далі. Важливо, щоб вони допомагали і підсилювали начальника Вараської МВА - Людмилу Мариніну. Обговорив з обома зони відповідальності і розподіл обовʼязків. Наголосив - між ними повинна бути чітка взаємодія і скоординованість дій