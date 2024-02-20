Зеленський утворив військову адміністрацію у Вараші - місті-супутнику Рівненської АЕС
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський своїм указом створив військову адміністрацію у місті Вараш Рівненської області. Це місто також називають супутником Рівненської атомної електростанції (РАЕС).
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Вараської міської військової адміністрації в Рівненській області. Про це з посиланням на Офіс президента пише УНН.
Деталі
Утворити Вараську міську військову адміністрацію Вараського району Рівненської області
Також глава держави доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Рівненській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Довідково
Вараш — місто в Рівненській областіУкраїни, центр Вараського району і Вараської міської громади. Також Вараш це місто-супутник Рівненської атомної електростанції (РАЕС).