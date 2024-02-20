Зеленський утворив військову адміністрацію у Вараші - місті-супутнику Рівненської АЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Вараської міської військової адміністрації в Рівненській області. Про це з посиланням на Офіс президента пише УНН.

Деталі

Утворити Вараську міську військову адміністрацію Вараського району Рівненської області - йдеться в Указі №82/2024.

Також глава держави доручив Генеральному штабу Збройних Сил України, Рівненській обласній державній адміністрації здійснити відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану" заходи, пов’язані з утворенням військової адміністрації, зазначеної у статті 1 цього Указу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Довідково

Вараш — місто в Рівненській областіУкраїни, центр Вараського району і Вараської міської громади. Також Вараш це місто-супутник Рівненської атомної електростанції (РАЕС).