Зеленский создал военную администрацию в Вараше - городе-спутнике Ровенской АЭС
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал военную администрацию в городе Вараш Ровенской области. Этот город также называют спутником Ровенской атомной электростанции (РАЭС).
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Варашской городской военной администрации в Ровенской области. Об этом со ссылкой на Офис президента пишет УНН.
Детали
Образовать Вараську городскую военную администрацию Варашского района Ровенской области
Также глава государства поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Ровенской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Справочно
Вараш - город в Ровенской области Украины, центр Варашского района и Варашской городской общины. Также Вараш это город-спутник Ровенской атомной электростанции (РАЭС).
Зеленский создал военную администрацию в Вараше - городе-спутнике Ровенской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал военную администрацию в городе Вараш Ровенской области. Этот город также называют спутником Ровенской атомной электростанции (РАЭС).
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