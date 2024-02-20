Зеленский создал военную администрацию в Вараше - городе-спутнике Ровенской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Варашской городской военной администрации в Ровенской области. Об этом со ссылкой на Офис президента пишет УНН.

Детали

Образовать Вараську городскую военную администрацию Варашского района Ровенской области - говорится в Указе №82/2024.

Также глава государства поручил Генеральному штабу Вооруженных Сил Украины, Ровенской областной государственной администрации осуществить в соответствии с Законом Украины "О правовом режиме военного положения" меры, связанные с образованием военной администрации, указанной в статье 1 настоящего Указа.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Справочно

Вараш - город в Ровенской области Украины, центр Варашского района и Варашской городской общины. Также Вараш это город-спутник Ровенской атомной электростанции (РАЭС).