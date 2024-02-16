лукашенко заявив про нібито затримання диверсантів на українському кордоні
Київ • УНН
лукашенко заявив про нібито затримання диверсантів на українському кордоні, які буцім-то перевозили вибухівку для здійснення диверсійних актів переважно в росії та білорусі.
білоруський диктатор олександр лукашенко заявив про нібито затримання диверсантів на українському кордоні, які перекидали вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території росії та білорусі. Про це лукашенко заявив під час участі у загальних зборах білоруського республіканського союзу споживчих товариств, передає УНН із посиланням на сайт диктатора.
Деталі
"Тільки сьогодні затримали кілька диверсантів на українському кордоні. За допомогою дронів по болотах деякі з українських громадян переповзали на наш кордон, перекидали вибухівку для здійснення диверсій насамперед на території росії та білорусі. Щойно закінчилася контртерористична операція, яку ви навіть не помітили. І добре. Це не ваша справа. Ви повинні спокійно працювати, робити свою роботу. Щойно чекістська військова операція завершилася. Затримано всіх диверсантів. А серед них білоруси", - сказав лукашенко.
За словами білоруського диктатора, такі випадки непоодинокі, а такі затримання відбуваються "два-три рази в тиждень".
Нагадаємо
15 лютого у лельчицькому районі гомельської області, що в білорусі, поблизу кордону з Україною з невідомих причин введено режим контртерористичної операції.
На території білорусі не спостерігаються ознаки створення ударних угруповань військ рф – Демченко15.02.24, 15:20 • 292142 перегляди