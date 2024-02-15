На території білорусі не спостерігаються ознаки створення ударних угруповань військ рф – Демченко
Київ • УНН
Речник прикордонної служби Демченко заявив, що немає жодних ознак формування російських ударних груп на території білорусі і що вони не спостерігають значної активності на білоруському кордоні.
На території білорусі не спостерігаються ознаки створення ударних угруповань російських військ. Про це повідомив журналісту УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Деталі
На запитання, чи спостерігаються на території білорусі ознаки створення ударних угрупувань російських військ або достатньої кількості сил рф для вторгнення в Україну, Демченко відповів: "Ні".
Доповнення
На початку лютого Демченко зазначав, що наразі росія не має на території білорусі достатніх сил для вторгнення в Україну. Разом з тим українська сторона постійно нарощує можливості для того, щоб викривати зміни в обстановці, зокрема встановлюють камери відеоспостереження.
У лельчицькому районі гомельської області білорусі введено режим контртерористичної операції.
Коментуючи це Демченко зазначив, що прикордонники не спостерігають якоїсь значної активності на кордоні з білоруссю через запровадження у лельчицькому районі рб режим контртерористичної операції.