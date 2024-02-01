рф наразі не має в білорусі достатніх сил для вторгнення в Україну - Демченко
Київ • УНН
Україна встановлює камери відеоспостереження вздовж північного кордону з білоруссю, щоб відстежувати будь-які зміни в безпековій ситуації.
Наразі росія не має на території білорусі достатніх сил для вторгнення в Україну. Разом з тим українська сторона постійно нарощує можливості для того, щоб викривати зміни в обстановці, зокрема встановлюють камери відеоспостереження. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону у четвер, передає кореспондент УНН.
Деталі
На запитання, яка ситуація із встановленням камер спостереження вздовж державного кордону на півночі, Демченко відповів: "Та інформація, яка поширювалася, більше стосується кордону з білоруссю, де укріплювати кордон в інженерному відношенні дозволяє ситуація безпосередньо по лінії кордону, також у фортифікаційному відношенні укріплюється прикордоння".
За його словами, на додачу розгортаються системи відеоспостереження з різними типами камер, які дозволяють моніторити обстановку, як удень, так і вночі.
Постійно нарощуються можливості для того, щоб викривати всі спроби, всі зміни в обстановці. Ми не припинимо цієї роботи й будемо тільки нарощувати цю роботу для того, щоб цей напрямок був максимально укріплений. Хоч зараз й не фіксується на території білорусі у росії достатніх сил, щоб здійснити вторгнення, але ми розуміємо, що білорусь продовжує підтримувати ворога, й у будь-який момент ситуація може змінитися
Доповнення
Західне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомляло, що на північних кордонах прикордонники встановлюють камери відео спостереження.
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