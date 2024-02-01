рф пока не имеет в беларуси достаточных сил для вторжения в Украину - Демченко

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160459 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157537 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174928 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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Новости по теме

рф пока не имеет в беларуси достаточных сил для вторжения в Украину - Демченко

Украина устанавливает камеры видеонаблюдения вдоль северной границы с беларусью, чтобы отслеживать любые изменения в ситуации с безопасностью.

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рф пока не имеет в беларуси достаточных сил для вторжения в Украину - Демченко

Взрывы на аэродроме Бельбек: ракета могла повредить пункт связи - СМИ

При атаке на Севастополь мог быть поврежден узел связи, который, согласно открытым данным, относится к военному аэродрому. "Бельбек".

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Взрывы на аэродроме Бельбек: ракета могла повредить пункт связи - СМИ

В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА

В 2023 году Украина значительно увеличила собственное производство беспилотников: 67 моделей были кодифицированы, а 58 получили государственные контракты.

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В 2023 году украинские производители дронов получили госконтракты на производство 58 моделей БПЛА

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксперт считает, что в Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена.

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину

Представитель Государственной пограничной службы сообщил, что большинство попыток проникновения российских диверсионно-разведывательных групп в Украину фиксируется на границе с Россией в Сумской области, также наблюдается определенная активность в Харьковской области.

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Демченко рассказал, через какие области вражеские ДРГ больше всего пытаются зайти в Украину

На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ

На этой неделе Европейская комиссия начнет неформальные встречи для обсуждения 13-го пакета санкций против россии в ответ на ее вторжение в Украину. Ожидается, что предложения будут сосредоточены на закрытии лазеек в существующих санкциях.

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На этой неделе Еврокомиссия планирует начать обсуждение 13-го пакета санкций против рф - СМИ

Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии уверен, что 27 стран Евросоюза смогут прийти к согласию по помощи Украине

Премьер-министр Бельгии выразил уверенность, что лидеры ЕС смогут достичь договоренности о финансовой помощи Украине на своем саммите.

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Премьер председательствующей в Совете ЕС Бельгии уверен, что 27 стран Евросоюза смогут прийти к согласию по помощи Украине

В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

В январе 2024 года украинцы приобрели 4,4 тыс. новых легковых автомобилей, что на 47% превысило уровень покупки автомобилей в январе 2023 года.

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В январе 2024 года продажи новых автомобилей в Украине выросли на 47% по сравнению с предыдущим годом

Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

Британская разведка сообщает, что кремль включил остатки группы "вагнера" в состав росгвардии, чтобы усилить контроль над ними.

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Британская разведка: кремль включил остатки группы "вагнера" в росгвардию

МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф

Министерство иностранных дел Украины заявило, что решение Международного суда ООН о нарушении Россией международного права в ее действиях в Украине - это первый случай, когда суд ООН вынес окончательное решение о нарушении Россией международного права.

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МИД Украины отреагировал на решение суда ООН по делу против рф