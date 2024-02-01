рф пока не имеет в беларуси достаточных сил для вторжения в Украину - Демченко

Сейчас россия не имеет на территории беларуси достаточных сил для вторжения в Украину. Вместе с тем украинская сторона постоянно наращивает возможности для того, чтобы разоблачать изменения в обстановке, в частности устанавливают камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона в четверг, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, какова ситуация с установкой камер наблюдения вдоль государственной границы на севере, Демченко ответил: "Та информация, которая распространялась, больше касается границы с беларусью, где укреплять границу в инженерном отношении позволяет ситуация непосредственно по линии границы, также в фортификационном отношении укрепляется пограничье".

По его словам, в дополнение разворачиваются системы видеонаблюдения с различными типами камер, которые позволяют мониторить обстановку, как днем, так и ночью.

Постоянно наращиваются возможности для того, чтобы разоблачать все попытки, все изменения в обстановке. Мы не прекратим этой работы и будем только наращивать эту работу для того, чтобы это направление было максимально укреплено. Хоть сейчас и не фиксируется на территории беларуси у россии достаточных сил, чтобы осуществить вторжение, но мы понимаем, что беларусь продолжает поддерживать врага, и в любой момент ситуация может измениться - рассказал Демченко.

Дополнение

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщало, что на северных границах пограничники устанавливают камеры видео наблюдения.

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