Кабмин принял новый подход к строительству фортификационных сооружений: о чем идет речь
Киев • УНН
Кабинет министров Украины расширил круг субъектов, которые могут финансировать и осуществлять закупки для военного строительства, стремясь укрепить оборонную сеть.
Кабинет министров расширил перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, сообщает министерство обороны Украины, пишет УНН.
Кабинет министров принял разработанное министерством обороны постановление, которое расширило перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений
Детали
Согласно постановлению, средства на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений могут выделяться из государственного и местного бюджетов, и других источников, не запрещенных законодательством.
Также постановлением устанавливается, что заказчиками по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения могут выступать Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, а не только областные военные администрации, как было раньше.
Решение о количестве и местах строительства объектов с учетом предложений военного командования будет принимать Генеральный штаб ВСУ.
Как отметили в Минобороны, новый подход обеспечит создание мощной сети фортификаций по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же:
- технические спецификации;
- архитектурные и инженерные решения;
- требования по безопасности.
Напомним
Правительство разрешило авансирование на уровне до 70% стоимости работ по строительству укреплений.
Кабмин принял новый подход к строительству фортификационных сооружений: о чем идет речь
Кабинет министров Украины расширил круг субъектов, которые могут финансировать и осуществлять закупки для военного строительства, стремясь укрепить оборонную сеть.
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