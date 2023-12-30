Кабмин принял новый подход к строительству фортификационных сооружений: о чем идет речь

Кабинет министров расширил перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, сообщает министерство обороны Украины, пишет УНН.

Кабинет министров принял разработанное министерством обороны постановление, которое расширило перечень государственных органов, которые могут закупать товары, работы и услуги для строительства военных инженерно-технических и фортификационных сооружений - говорится в сообщении Минобороны.

Детали

Согласно постановлению, средства на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений могут выделяться из государственного и местного бюджетов, и других источников, не запрещенных законодательством.

Также постановлением устанавливается, что заказчиками по закупке товаров, работ и услуг оборонного назначения могут выступать Минобороны, Государственная специальная служба транспорта и Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, а не только областные военные администрации, как было раньше.

Решение о количестве и местах строительства объектов с учетом предложений военного командования будет принимать Генеральный штаб ВСУ.

Как отметили в Минобороны, новый подход обеспечит создание мощной сети фортификаций по единой стратегии. Для всех объектов будут применяться одни и те же:

технические спецификации;

архитектурные и инженерные решения;



требования по безопасности.



Напомним

Правительство разрешило авансирование на уровне до 70% стоимости работ по строительству укреплений.