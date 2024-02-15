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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Киев  •  УНН

15 февраль 2024, 13:20  •  27336 просмотра

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Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок российских войск. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

На вопрос, наблюдаются ли на территории беларуси признаки создания ударных группировок российских войск или достаточного количества сил рф для вторжения в Украину, Демченко ответил: "Нет".

Дополнение

В начале февраля Демченко отмечал, что сейчас россия не имеет на территории Беларуси достаточных сил для вторжения в Украину. Вместе с тем украинская сторона постоянно наращивает возможности для того, чтобы разоблачать изменения в обстановке, в частности устанавливают камеры видеонаблюдения.

В лельчицком районе гомельской области беларуси введен режим контртеррористической операции.

Комментируя это Демченко отметил, что пограничники не наблюдают какой-то значительной активности на границе с беларусью из-за введения в лельчицком районе рб режим контртеррористической операции

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаНовости Мира
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
На території білорусі не спостерігаються ознаки створення ударних угруповань військ рф – Демченко
Demchenko: No signs of creation of strike groups of Russian troops on the territory of Belarus
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На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

Представитель пограничной службы Демченко заявил, что нет никаких признаков формирования российских ударных групп на территории беларуси и что они не наблюдают значительной активности на белорусской границе.

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