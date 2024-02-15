На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок войск рф - Демченко

На территории беларуси не наблюдаются признаки создания ударных группировок российских войск. Об этом сообщил журналисту УНН представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Детали

На вопрос, наблюдаются ли на территории беларуси признаки создания ударных группировок российских войск или достаточного количества сил рф для вторжения в Украину, Демченко ответил: "Нет".

Дополнение

В начале февраля Демченко отмечал, что сейчас россия не имеет на территории Беларуси достаточных сил для вторжения в Украину. Вместе с тем украинская сторона постоянно наращивает возможности для того, чтобы разоблачать изменения в обстановке, в частности устанавливают камеры видеонаблюдения.

В лельчицком районе гомельской области беларуси введен режим контртеррористической операции.

Комментируя это Демченко отметил, что пограничники не наблюдают какой-то значительной активности на границе с беларусью из-за введения в лельчицком районе рб режим контртеррористической операции.