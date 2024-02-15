Прикордонники оцінили введений білоруссю режим біля кордону з Україною

Прикордонники не спостерігають якоїсь значної активності на кордоні з білоруссю через запровадження у лельчицькому районі гомельської області рб режиму контртерористичної операції. Про це повідомив журналісту УНН речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, додавши, що інформація про даний режим більше схожа на привернення уваги.

Інформація про запровадження в одному з районів гомельської області білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги. За наявною інформацією, у цьому районі на території рб планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо - сказав Демченко.

Він зазначив, що продовжується укріплення українського кордону.

"Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій", - додав Демченко.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у лельчицькому районі гомельської області білорусі введено режим контртерористичної операції.

На початку лютого Демченко зазначав, що наразі росія не має на території білорусі достатніх сил для вторгнення в Україну. Разом з тим українська сторона постійно нарощує можливості для того, щоб викривати зміни в обстановці, зокрема встановлюють камери відеоспостереження.