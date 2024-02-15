Пограничники оценили введенный беларусью режим у границы с Украиной

Пограничники не наблюдают какой-то значительной активности на границе с беларусью из-за введения в лельчицком районе гомельской области рб режима контртеррористической операции. Об этом сообщил журналисту УНН спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, добавив, что информация о данном режиме больше похожа на привлечение внимания.

Информация о введении в одном из районов гомельской области Беларуси, граничащей с границей Украины, режима контртеррористической операции больше похожа на привлечение внимания. По имеющейся информации, в этом районе на территории рб планировалось проведение каких-то очередных бесконечных учений, которые проводятся в беларуси постоянно. Не исключено, что эти учения они решили назвать контртеррористическим режимом. Однако какой-то значительной активности по ту сторону границы мы не наблюдаем - сказал Демченко.

Он отметил, что продолжается укрепление украинской границы.

"Мы продолжаем укреплять нашу границу и пристально ее оборонять, чтобы не допустить никаких провокаций", - добавил Демченко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в лельчицком районе гомельской области беларуси введен режим контртеррористической операции.

В начале февраля Демченко отмечал, что сейчас россия не имеет на территории беларуси достаточных сил для вторжения в Украину. Вместе с тем украинская сторона постоянно наращивает возможности для того, чтобы разоблачать изменения в обстановке, в частности устанавливают камеры видеонаблюдения.