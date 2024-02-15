У білорусі поблизу кордону з Україною запровадили режим контртерористичної операції
Київ • УНН
У лельчицькому районі гомельської області, що в білорусі, поблизу кордону з Україною з невідомих причин введено режим контртерористичної операції.
У лельчицькому районі гомельської області білорусі введено режим контртерористичної операції. Про це пишуть білоруські ЗМІ з посиланням на управління КДБ, інформує УНН.
Деталі
Як повідомляється, у лельчицькому районі гомельської області введено режим контртерористичної операції. Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур.
Зазначається, що причини введення режиму контртерористичної операції в лельчицькому районі поки що не відомі.
Доповнення
Район розташований біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.
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