У білорусі поблизу кордону з Україною запровадили режим контртерористичної операції

У лельчицькому районі гомельської області білорусі введено режим контртерористичної операції. Про це пишуть білоруські ЗМІ з посиланням на управління КДБ, інформує УНН.

Деталі

Як повідомляється, у лельчицькому районі гомельської області введено режим контртерористичної операції. Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур.

Зазначається, що причини введення режиму контртерористичної операції в лельчицькому районі поки що не відомі.

Доповнення

Район розташований біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.

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