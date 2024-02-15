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У білорусі поблизу кордону з Україною запровадили режим контртерористичної операції

У білорусі поблизу кордону з Україною запровадили режим контртерористичної операції

Київ • УНН

 • 32446 перегляди

У лельчицькому районі гомельської області, що в білорусі, поблизу кордону з Україною з невідомих причин введено режим контртерористичної операції.

У лельчицькому районі гомельської області білорусі введено режим контртерористичної операції. Про це пишуть білоруські ЗМІ з посиланням на управління КДБ, інформує УНН

Деталі 

Як повідомляється, у лельчицькому районі гомельської області введено режим контртерористичної операції. Населення району просять зберігати спокій і підкорятися вимогам співробітників силових структур.

Зазначається, що причини введення режиму контртерористичної операції в лельчицькому районі поки що не відомі.

Доповнення 

Район розташований біля кордону з Україною, з ним межує Житомирська та Рівненська області.

У Білорусі КГБ здійснює тиск на українців08.02.24, 04:06 • 115565 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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