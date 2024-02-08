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У Білорусі КГБ здійснює тиск на українців

У Білорусі КГБ здійснює тиск на українців

Київ • УНН

 • 115565 перегляди

КДБ у Білорусі посилив тиск на українців, часто допитуючи та обшукуючи їх, намагаючись знайти інформаторів для співпраці проти України.

У Білорусі місцеве КГБ проводить фільтраційні дії стосовно українців. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

Зокрема, за минулий місяць почастішали випадки виклику українців на допит, а також обшуки в наших співгромадян.

Білоруські спецслужби шукають серед українців інформаторів й планують навпаки залучити їх до співпраці.

йдеться у повідомленні

Наголошується, що такі дії вкотре вказують на співучасть мінського режиму у цій війні проти України.

білорусь та росія хочуть об'єднати списки "екстремістів" та "екстремістських ресурсів"06.02.24, 17:39 • 22239 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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