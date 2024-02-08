В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев

В Беларуси местное КГБ проводит фильтрационные действия в отношении украинцев. Об этом сообщил Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

В частности, за прошедший месяц участились случаи вызова украинцев на допрос, а также обыски у наших сограждан.

Белорусские спецслужбы ищут среди украинцев информаторов и планируют наоборот привлечь их к сотрудничеству. говорится в сообщении

Отмечается, что такие действия в очередной раз указывают на соучастие минского режима в этой войне против Украины.

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