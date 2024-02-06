беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"

беларусь и россия ведут работу над объединением списков "экстремистов" и "экстремистских ресурсов". Об этом заявил посол беларуси в рф дмитрий крутой, передают белСМИ, пишет УНН.

Детали

По словам посла, эта идея уже неоднократно обсуждалась на уровне министров внутренних дел беларуси и россии.

У граждан вызывает удивление, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в россии, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот - ресурсы, которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в россии. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в россию, не возбуждаются уголовные дела в рф или наоборот, - заявил он.

Справочно

"Экстремистскими" в беларуси признано большинство независимых СМИ. Также МВД ведет перечень лиц, причастных к "экстремистской" деятельности. В нем уже более 3700 человек.

Напомним

Верховный суд россии признал "Международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской группой, что привело к запрету в стране. Это следует из других последних законов, направленных против ЛГБТК+, принятых россией.