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беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"

беларусь и россия хотят объединить списки "экстремистов" и "экстремистских ресурсов"

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 15:39  •  6085 просмотра

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беларусь и россия стремятся унифицировать списки "экстремистов" и запрещенных сайтов.

беларусь и россия ведут работу над объединением списков "экстремистов" и "экстремистских ресурсов". Об этом заявил посол беларуси в рф дмитрий крутой, передают белСМИ, пишет УНН.

Детали

По словам посла, эта идея уже неоднократно обсуждалась на уровне министров внутренних дел беларуси и россии.

У граждан вызывает удивление, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в россии, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот - ресурсы, которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в россии. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в россию, не возбуждаются уголовные дела в рф или наоборот,

- заявил он.

Справочно

"Экстремистскими" в беларуси признано большинство независимых СМИ. Также МВД ведет перечень лиц, причастных к "экстремистской" деятельности. В нем уже более 3700 человек.

Напомним

Верховный суд россии признал "Международное общественное движение ЛГБТ" экстремистской группой, что привело к запрету в стране. Это следует из других последних законов, направленных против ЛГБТК+, принятых россией.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
білорусь та росія хочуть об'єднати списки "екстремістів" та "екстремістських ресурсів"
Belarus and Russia want to unite the lists of "extremists" and "extremist resources"
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