білорусь та росія хочуть об'єднати списки "екстремістів" та "екстремістських ресурсів"
Київ • УНН
білорусь і росія прагнуть уніфікувати списки "екстремістів" і заборонених сайтів.
білорусь та росія ведуть роботу над об'єднанням списків "екстремістів" та "екстремістських ресурсів". Про це заявив посол білорусі у рф дмитро крутой, передають білЗМІ, пише УНН.
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За словами посла, ця ідея вже неодноразово обговорювалася на рівні міністрів внутрішніх справ білорусі та росії.
У громадян викликає здивування, коли частина ресурсів, визнаних екстремістськими, припустимо, у росії, якісь повідомлення публікують у нас, або навпаки – ресурси, які визнані екстремістськими у нас, публікують повідомлення в росії. І щодо цих структур чи людей, які, припустимо, втекли до росії, не порушуються кримінальні справи у рф чи навпаки,
Довідково
"Екстремістськими" у білорусі визнано більшість незалежних ЗМІ. Також МВС веде перелік осіб, причетних до "екстремістської" діяльності. У ньому вже понад 3700 осіб.
Нагадаємо
Верховний суд росії визнав "міжнародний громадський рух ЛГБТ" екстремістською групою, що призвело до заборони в країні. Це випливає з інших останніх законів, спрямованих проти ЛГБТК+, прийнятих росією.