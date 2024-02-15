В Беларуси вблизи границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции

В лельчицком районе гомельской области беларуси введен режим контртеррористической операции. Об этом пишут белорусские СМИ со ссылкой на управление КГБ, информирует УНН.

Детали

Как сообщается, в лельчицком районе гомельской области введен режим контртеррористической операции. Население района просят сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

Отмечается, что причины введения режима контртеррористической операции в лельчицком районе пока не известны.

Дополнение

Район расположен у границы с Украиной, с ним граничит Житомирская и Ровенская области.

В Беларуси КГБ осуществляет давление на украинцев