В Беларуси вблизи границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат

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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина
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Подрыв гранат в сельсовете на Закарпатье: есть результаты психиатрической экспертизы в отношении депутата Батрина

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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу
14.02.24  •  161145 просмотра

Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
14.02.24  •  160615 просмотра

Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  188708 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

Эксклюзив
ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  233979 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  240136 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  226174 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  325589 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  357014 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

В Беларуси вблизи границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции

В лельчицком районе гомельской области, что в беларуси, вблизи границы с Украиной по неизвестным причинам введен режим контртеррористической операции.

Новости Мира •   •  11228 просмотра
В Беларуси вблизи границы с Украиной ввели режим контртеррористической операции

Зеркальная блокада: украинские перевозчики начинают акцию протеста возле КПП "Яготин"

Украинские перевозчики на пункте пропуска "Ягодин" будут повторять действия протестующих поляков, задерживая автомобили для проверки документов в рамках организованного протеста.

Общество •   •  13052 просмотра
Зеркальная блокада: украинские перевозчики начинают акцию протеста возле КПП "Яготин"

Херсон подвергся очередному удару рф, погибла женщина

Пожилая женщина погибла от российского обстрела, когда шла по улице в Центральном районе Херсона.

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Херсон подвергся очередному удару рф, погибла женщина

российский дипфейк: Центр противодействия дезинформации опроверг видео от якобы бойцов ТРО, призывающих к перевороту

россияне использовали технологию дипфейка для создания фейкового видео, в котором украинские военнослужащие призывали к свержению конституционного строя, что было опровергнуто украинским Центром противодействия дезинформации как пропагандистское.

Война •   •  15669 просмотра
российский дипфейк: Центр противодействия дезинформации опроверг видео от якобы бойцов ТРО, призывающих к перевороту

Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 млрд долларов

Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 миллиардов долларов, причем больше всего пострадали такие сектора, как торговля и промышленность, сельское хозяйство, энергетика и транспорт.

Война •   •  13821 просмотра
Потери Украины от войны по состоянию на конец 2023 года составляют почти 499 млрд долларов

Парламентарии обсудили с представителями миссии МВФ привлечение международной помощи для предотвращения экономических рисков

Парламентарии обсудили с представителями МВФ привлечение международной помощи в размере 37 миллиардов долларов и более 400 миллиардов гривен на военную кампанию Украины.

Экономика •   •  12204 просмотра
Парламентарии обсудили с представителями миссии МВФ привлечение международной помощи для предотвращения экономических рисков

Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине

Тело 8-летней девочки было найдено в реке в Черновицкой области, Украина, через три дня после того, как она упала в водоем.

Общество •   •  14014 просмотра
Тело 8-летней девочки нашли через несколько дней после падения в реку на Буковине

Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк

Украинские военные продолжают удерживать плацдарм в Крынках на Херсонщине, несмотря на постоянные обстрелы со стороны российских войск.

Война •   •  15295 просмотра
Ситуация в Крынках сложная, но Силы обороны удерживают плацдарм - Гуменюк

К 10 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

В Херсоне бывшего сотрудника правоохранительных органов приговорили к 10 годам лишения свободы за переход на сторону российских сил во время оккупации и добровольное вступление в незаконный правоохранительный орган.

Криминал и ЧП •   •  12488 просмотра
К 10 годам за решеткой приговорили экс-правоохранителя, который работал на россиян во время оккупации Херсонщины

В россии заявили об атаке на Белгородскую область из РСЗО Vampir

министерство обороны россии сообщило, что 14 ракет из украинской реактивной системы залпового огня РМ-70 Vampir были уничтожены средствами противовоздушной обороны над белгородской областью рф.

Война •   •  15562 просмотра
В россии заявили об атаке на Белгородскую область из РСЗО Vampir