белорусский диктатор александр лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе, которые перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий прежде всего на территории россии и беларуси. Об этом лукашенко заявил во время участия в общем собрании белорусского республиканского союза потребительских обществ, передает УНН со ссылкой на сайт диктатора.

Детали

"Только сегодня задержали несколько диверсантов на украинской границе. С помощью дронов по болотам некоторые из украинских граждан переползали на нашу границу, перебрасывали взрывчатку для осуществления диверсий прежде всего на территории россии и беларуси. Только что закончилась контртеррористическая операция, которую вы даже не заметили. И хорошо. Это не ваше дело. Вы должны спокойно работать, делать свою работу. Только что закончилась чекистская военная операция. Задержаны все диверсанты. А среди них белорусы", - сказал лукашенко.

По словам белорусского диктатора, такие случаи не единичны, а такие задержания происходят "два-три раза в неделю".

Напомним,

15 февраля в лельчицком районе гомельской области, что в беларуси, вблизи границы с Украиной по неизвестным причинам введен режим контртеррористической операции.

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