Лукашенко объявил, что будет баллотироваться снова в 2025 году

Президент Беларуси Александр Лукашенко в это воскресенье, 25 февраля, заявил, что в следующем году будет баллотироваться на свою должность. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

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Скажи им всем, что я собираюсь баллотироваться" в 2025 году сказал Лукашенко после голосования на парламентских выборах.

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В воскресенье, 25 февраля в Беларуси состоялись выборы в парламент.

Соединенные Штаты осудили "фиктивные парламентские выборы".

Невозможно провести свободное и честное голосование в атмосфере страха и с более чем 1400 политическими заключенными заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

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