Лукашенко объявил, что будет баллотироваться снова в 2025 году
Киев • УНН
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2025 году после голосования на парламентских выборах 25 февраля.
Президент Беларуси Александр Лукашенко в это воскресенье, 25 февраля, заявил, что в следующем году будет баллотироваться на свою должность. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.
Детали
Скажи им всем, что я собираюсь баллотироваться" в 2025 году
Дополнение
В воскресенье, 25 февраля в Беларуси состоялись выборы в парламент.
Соединенные Штаты осудили "фиктивные парламентские выборы".
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Лукашенко объявил, что будет баллотироваться снова в 2025 году
Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2025 году после голосования на парламентских выборах 25 февраля.
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