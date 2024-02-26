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Лукашенко объявил, что будет баллотироваться снова в 2025 году

Лукашенко объявил, что будет баллотироваться снова в 2025 году

Киев  •  УНН

26 февраля 2024, 00:33  •  2490 просмотра

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Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что будет баллотироваться на второй срок в 2025 году после голосования на парламентских выборах 25 февраля.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в это воскресенье, 25 февраля, заявил, что в следующем году будет баллотироваться на свою должность. Об этом пишет Le Figaro, передает УНН.

Детали

Скажи им всем, что я собираюсь баллотироваться" в 2025 году

сказал Лукашенко после голосования на парламентских выборах.

Дополнение

В воскресенье, 25 февраля в Беларуси состоялись выборы в парламент.

Соединенные Штаты осудили "фиктивные парламентские выборы".  

Невозможно провести свободное и честное голосование в атмосфере страха и с более чем 1400 политическими заключенными

заявил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

лукашенко заявил о якобы задержании диверсантов на украинской границе16 февраля 2024, 11:54 • 25199 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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