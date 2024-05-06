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Німеччина не відправлятиме представників на церемонію "інавгурації" путіна

Німеччина не відправлятиме представників на церемонію "інавгурації" путіна

Київ • УНН

 • 15918 перегляди

Німеччина не відправить своїх представників на інавгурацію президента росії володимира путіна 7 травня. У Берліні наголошують, що вибори у рф не відповідали демократичним стандартам.

Представник Німеччини не відвідуватиме "інавгурацію" президента рф володимира путіна, яка відбудеться 7 травня. Про це з посиланням на речника МЗС Німеччини пише tagesschau, передає УНН.

Деталі

Ми не будемо представлені (на інавгурації - ред.)

- речниця МЗС Німеччини в Берліні

У відомстві пояснили, що йдеться і про представників німецького уряду й про посла Берліну у рф. 

Також речниця уряду Крістіана Гоффманн вкотре розкритикувала нещодавні президентські вибори в росії. За її словами, вони не відповідали демократичним стандартам.

Доповнення

Раніше УНН повідомляв, що низка країн відмовились бути присутніми на церемонії "інавгурації" російського президента Володимира путіна. Зокрема, Чехія, Естонія, Латвія та Литва оголосили, що не направлять своїх представників на так звану "інавгурацію". 

Довідково

Так звані президентські вибори в росії, які європейські країни не визнали демократичними і справедливими, відбулися 15-17 березня. За даними російської влади, путін набрав 88% голосів. 

Після церемонії інавгурації 7 травня путін розпочне свій п'ятий президентський термін, який триватиме шість років.

Нагадаємо

У Центрі нацспротиву заявили, що російські загарбники примушуватимуть мешканців тимчасово окупованих територій дивитися церемонію так званої "інавгурації" путіна 7 травня за допомогою екранів, встановлених у громадських місцях.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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