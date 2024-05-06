Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Представитель Германии не будет посещать "инаугурацию" президента рф Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом со ссылкой на представителя МИД Германии пишет tagesschau, передает УНН.

Детали

Мы не будем представлены (на инаугурации - ред.) - пресс-секретарь МИД Германии в Берлине

В ведомстве пояснили, что речь идет и о представителях немецкого правительства и о после Берлина в РФ.

Также пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффманн в очередной раз раскритиковала недавние президентские выборы в России. По ее словам, они не соответствовали демократическим стандартам.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что ряд стран отказались присутствовать на церемонии "инаугурации" российского президента Владимира Путина. В частности, Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию".

Справочно

Так называемые президентские выборы в россии, которые европейские страны не признали демократическими и справедливыми, состоялись 15-17 марта. По данным российских властей, путин набрал 88% голосов.

После церемонии инаугурации 7 мая Путин начнет свой пятый президентский срок, который продлится шесть лет.

Напомним

В Центре нацсопротивления заявили, что российские захватчики будут заставлять жителей временно оккупированных территорий смотреть церемонию так называемой "инаугурации" Путина 7 мая с помощью экранов, установленных в общественных местах.