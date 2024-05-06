ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 11:26  •  5546 просмотра

Read in English

Германия не отправит своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. В Берлине отмечают, что выборы в рф не соответствовали демократическим стандартам.

Представитель Германии не будет посещать "инаугурацию" президента рф Владимира Путина, которая состоится 7 мая. Об этом со ссылкой на представителя МИД Германии пишет tagesschau, передает УНН.

Детали

Мы не будем представлены (на инаугурации - ред.)

- пресс-секретарь МИД Германии в Берлине

В ведомстве пояснили, что речь идет и о представителях немецкого правительства и о после Берлина в РФ. 

Также пресс-секретарь правительства Кристиана Хоффманн в очередной раз раскритиковала недавние президентские выборы в России. По ее словам, они не соответствовали демократическим стандартам.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что ряд стран отказались присутствовать на церемонии "инаугурации" российского президента Владимира Путина. В частности, Чехия, Эстония, Латвия и Литва объявили, что не направят своих представителей на так называемую "инаугурацию". 

Справочно

Так называемые президентские выборы в россии, которые европейские страны не признали демократическими и справедливыми, состоялись 15-17 марта. По данным российских властей, путин набрал 88% голосов. 

После церемонии инаугурации 7 мая Путин начнет свой пятый президентский срок, который продлится шесть лет.

Напомним

В Центре нацсопротивления заявили, что российские захватчики будут заставлять жителей временно оккупированных территорий смотреть церемонию так называемой "инаугурации" Путина 7 мая с помощью экранов, установленных в общественных местах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
latviyaЛатвия
litvaЛитва
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
estoniyaЭстония
berlinБерлин
Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  85685 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  104932 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  218259 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  208706 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  205876 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173238 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113604 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129002 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  126562 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119823 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Новости по теме
Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

  •  5546 просмотра
Си Цзиньпин призвал к усилению "стратегической координации" между Китаем и ЕС на фоне споров

Си Цзиньпин призвал к усилению "стратегической координации" между Китаем и ЕС на фоне споров

  •  6271 просмотра
С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

  •  8782 просмотра
Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

  •  11029 просмотра
Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

  •  10971 просмотра
Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

  •  9923 просмотра
Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

  •  10304 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

  •  54955 просмотра
Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International

Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International

  •  8320 просмотра
Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек

Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек

  •  11426 просмотра

Популярные

В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

В "Поколении V" обещают не переигрывать роль звезды сериала после его трагической гибели

  •  87509 просмотра
Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

Актеры "Властелина колец" почтили память Бернарда Хилла, исполнителя роли короля Теодена

  •  108873 просмотра
"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

"Каскадер" за первый уикенд собрал в прокате скромные 28,5 млн долл., "Звездные войны" на втором месте

  •  107748 просмотра
В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

В Венгрии состоялся многотысячный митинг в поддержку антикоррупционного новичка в политике Мадьяра

  •  106166 просмотра
6 мая: Международный день без диет, День раскраски

6 мая: Международный день без диет, День раскраски

  •  111452 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  331349 просмотра

Публикации

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

  •  54955 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  214494 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  373741 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  380878 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  398470 просмотра

Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Германия не отправит своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина 7 мая. В Берлине отмечают, что выборы в рф не соответствовали демократическим стандартам.

Новости Мира •   •  5546 просмотра
Германия не будет отправлять представителей на церемонию "инаугурации" путина

Си Цзиньпин призвал к усилению "стратегической координации" между Китаем и ЕС на фоне споров

Президент Китая Си Цзиньпин призвал к усилению стратегической координации и партнерства между Китаем и ЕС на фоне споров.

Новости Мира •   •  6271 просмотра
Си Цзиньпин призвал к усилению "стратегической координации" между Китаем и ЕС на фоне споров

С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

С начала 2024 года 226 дельфинов погибли на берегах оккупированного Крыма из-за деятельности Черноморского флота России.

Общество •   •  8782 просмотра
С начала года на берег оккупированного Крыма выбросилось 226 дельфинов

Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Никто в Европе не будет в безопасности, пока продолжается война в Украине, поэтому Европа должна поддержать Украину в военном и экономическом плане для достижения мира, считает министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Война •   •  11029 просмотра
Никто в Европе не в безопасности, пока продолжается война в Украине - министр обороны Польши

Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Уничтожение скоростного катера "Мангуст 12150-С", который использовался российскими спецслужбами и пограничниками, вместе с боеприпасами и оружием обошлось россиянам в более 125 миллионов рублей.

Война •   •  10971 просмотра
Стоимость пораженного скоростного катера "Мангуст 12150-С" более 125 млн рублей - ГУР

Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

В оккупированном Крыму, в частности в Севастополе, российские оккупанты усиливают незаконную мобилизационную деятельность, разворачивая мобильные вербовочные бригады в общественных местах, например, возле торговых центров, чтобы агитировать мужчин подписывать контракты с Министерством обороны России.

Война •   •  9923 просмотра
Оккупанты в Крыму усиливают незаконные мобилизационные мероприятия, работают мобильные мобилизационные бригады

Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

Президент Франции Макрон заявил президенту Китая Си, что координация по "кризисам" в Украине и на Ближнем Востоке имеет решающее значение, также выступая за сбалансированные китайско-европейские торговые отношения и диалог на фоне международной ситуации.

политика •   •  10304 просмотра
Украина и Ближний Восток: Макрон заявил Си Цзиньпину, что "координация" с Китаем является "решающей"

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Покушение на и. о. заместителя председателя Государственной налоговой службы Украины Евгения Сокура вызывает много вопросов относительно его достоверности. Оно могло быть инсценированным, чтобы отвлечь внимание от уголовного производства против Сокура за злоупотребление служебным положением.

политика •   •  54955 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International

Некоторые члены Европарламента подрабатывают "на стороне", работая по совместительству в частных компаниях, что вызывает беспокойство относительно потенциального конфликта интересов и влияния на формирование политики ЕС.

Новости Мира •   •  8320 просмотра
Депутаты Европарламента зарабатывают миллионы в компаниях параллельно с политической деятельностью - Transparency International

Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек

Британская разведка оценила деятельность чеченских подразделений во время войны рф против Украины.

Война •   •  11426 просмотра
Британская разведка: чеченские подразделения в войне рф против Украины насчитывают около 9 тысяч человек