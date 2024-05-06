В МЗС України закликали світ не визнавати путіна легітимним президентом рф

Україна не бачить правових підстав для визнання російського диктатора володимира путіна демократично обраним і легітимним президентом рф. У МЗС України закликають іноземні держави, міжнародні організації та громадськість не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності володимира путіна. Про це йдеться у заяві МЗС Україні щодо "інавгурації" володимира путіна, передає УНН.

7 травня в росії відбудеться церемонія введення на посаду володимира путіна. У такий спосіб російська влада намагається створити для усього світу і своїх громадян ілюзію законності майже довічного перебування при владі людини, яка перетворила рф на державу-агресора, а правлячий режим – на диктатуру - йдеться у заяві МЗС.

В українському відомстві наголошують, що під час так званих березневих "виборів" рф порушила положення численних міжнародних документів. Йдеться насамперед про Статут ООН, Декларацію про принципи міжнародного права, Женевську Конвенцію про захист цивільного населення під час війни, Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі, а також десятки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН.

Як вказали в МЗС, брутальним порушенням норм та принципів міжнародного права стала незаконна організація так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях. росіяни залучити до участі у них мільйони громадян України за допомогою погроз і шантажу, додали у дипломатичному відомстві.

"Такі дії рф, незважаючи на попередження з боку авторитетних міжнародних інституцій, вкотре доводять, що її керівництво не визнає своєї відповідальності та не збирається припиняти незаконну, неспровоковану та невиправдану повномасштабну збройну агресію проти України, яка триває вже понад два роки і спричиняє численні людські жертви й руйнування", - вказали в МЗС.

Також у відомстві додали, що кремлівський режим, вдаючись до пропаганди і маніпуляцій, використовує участь виборців і підсумки голосування для виправдання військового вторгнення в Україну та агресивної політики щодо інших держав.

Виходячи з викладеного, а також враховуючи чинний ордер Міжнародного кримінального суду на арешт володимира путіна, Україна не бачить правових підстав для його визнання демократично обраним і легітимним президентом російської федерації - йдеться у заяві МЗС.

У відомстві також зауважили, що нещодавні резолюції ПАРЄ від 17 квітня та Європарламенту підтверджують неправомочність проведення так званих "виборів" на тимчасово окупованих територіях України, їх недемократичний характер на території рф та фактично заперечують легітимність їх результатів.

Закликаємо іноземні держави, міжнародні організації та громадськість слідувати цьому прикладу, не визнавати результати російських псевдовиборів і легітимності російського диктатора володимира путіна, надалі протистояти організованій ним руйнації системи верховенства права та загальновизнаних демократичних цінностей, а також продовжувати дієву підтримку народу України у боротьбі проти російської агресії, яка створює загрозу для європейської і світової безпеки, миру та стабільності - резюмували в МЗС.

Раніше УНН повідомляв, що низка країн відмовились бути присутніми на церемонії "інавгурації" російського президента володимира путіна. Зокрема, Чехія, Естонія, Латвія та Литва оголосили, що не направлять своїх представників на так звану "інавгурацію". Також представник Німеччини не відвідуватиме "інавгурацію" володимира путіна.