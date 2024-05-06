Франція відправить посланця на інавгурацію путіна - Reuters

Франція відправить свого посланця на "інавгурацію" володимира путіна як президента рф на його наступний шестирічний термін у вівторок, з посиланням на французьке дипломатичне джерело у понеділок повідомляє Reuters, вказуючи, що це відбудеться на відміну від Німеччини, яка заявила, що цього не робитиме, пише УНН.

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Видання вказує, що рішення Парижа "свідчить про потенційний розкол у західному таборі з кількома країнами, включаючи країни Балтії", які категорично проти надання путіну будь-якої форми легітимності після того, як москва почала вторгнення в Україну понад два роки тому. Західні уряди засудили перевибори путіна у березні як несправедливі та недемократичні.

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"Францію представлятиме її посол у росії", - повідомило французьке дипломатичне джерело.

Джерело зазначило, що Париж раніше засуджував контекст репресій, у якому проходили вибори, що позбавляє виборців реального вибору, а також організацію виборів на українських територіях, окупованих росією, які Франція вважає порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

Франко-російські відносини погіршилися в останні місяці, на тлі того, як Париж посилив підтримку України. Буквально минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон не виключив відправлення військ в Україну, заявивши, що якщо росія прорве українські лінії фронту, це буде законно розглянути, якщо Київ попросить про підтримку.

Німеччина заявила, що не надсилатиме свого представника на інавгурацію путіна. Країни Балтії, які більше не мають своїх представників у москві, також категорично виключили участь в інавгурації.

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Двоє європейських дипломатів заявили, що вони не очікували, що Сполучені Штати надішлють свого представника на інавгурацію, хоча Вашингтон не зробив публічної заяви.

"Ми вважаємо, що ізоляція росії, а особливо її злочинного лідера, повинна бути продовжена, – заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. - Для Литви неприйнятна участь в інавгурації путіна. Нашим пріоритет залишається підтримка України та її народу, який бореться проти російської агресії".

"Інавгурація" путіна: низка країн відмовилась відправляти своїх представників в москву