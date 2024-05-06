Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters

Франция отправит своего посланника на "инаугурацию" Владимира Путина в качестве президента РФ на его следующий шестилетний срок во вторник, со ссылкой на французский дипломатический источник в понедельник сообщает Reuters, указывая, что это произойдет в отличие от Германии, которая заявила, что этого делать не будет, пишет УНН.

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Издание указывает, что решение Парижа "свидетельствует о потенциальном расколе в западном лагере с несколькими странами, включая страны Балтии", которые категорически против предоставления путину любой формы легитимности после того, как москва начала вторжение в Украину более двух лет назад. Западные правительства осудили перевыборы путина в марте как несправедливые и недемократические.

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"Францию будет представлять ее посол в России", - сообщил французский дипломатический источник.

Источник отметил, что Париж ранее осуждал контекст репрессий, в котором проходили выборы, что лишает избирателей реального выбора, а также организацию выборов на украинских территориях, оккупированных Россией, которые Франция считает нарушением международного права и Устава ООН.

Франко-российские отношения ухудшились в последние месяцы, на фоне того, как Париж усилил поддержку Украины. Буквально на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправку войск в Украину, заявив, что если россия прорвет украинские линии фронта, это будет законно рассмотреть, если Киев попросит о поддержке.

Германия заявила, что не будет присылать своего представителя на инаугурацию Путина. Страны Балтии, которые больше не имеют своих представителей в Москве, также категорически исключили участие в инаугурации.

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Двое европейских дипломатов заявили, что они не ожидали, что Соединенные Штаты пришлют своего представителя на инаугурацию, хотя Вашингтон не сделал публичного заявления.

"Мы считаем, что изоляция россии, а особенно ее преступного лидера, должна быть продолжена, - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. - Для Литвы неприемлемо участие в инаугурации Путина. Нашим приоритет остается поддержка Украины и ее народа, который борется против российской агрессии".

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