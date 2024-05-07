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Інавгурацію путіна проігнорують США та 20 країн-членів ЄС, але 7 держав надішлють своїх представників

Інавгурацію путіна проігнорують США та 20 країн-членів ЄС, але 7 держав надішлють своїх представників

Київ • УНН

 • 24087 перегляди

США та 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію путіна на новий термін на посаді президента рф, у той час як 7 країн, включаючи Францію, Угорщину та Словаччину надішлють своїх представників.

Інавгурацію путіна проігнорують США та 20 країн-членів ЄС, але 7 держав надішлють своїх представників. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

США та 20 країн-членів Європейського Союзу оголосили про бойкот інавгурації путіна на новий термін президентства.

Ця дипломатична акція є відповіддю на російське вторгнення в Україну та внутрішні репресії.

Ні, у нас не буде представника на його інавгурації. Ми, звичайно, не вважали ці вибори вільними і чесними, але він президент росії і збирається продовжувати цю посаду

- заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Канада також приєдналася до бойкоту, заявивши, що пропустить церемонію після оголошення рф про проведення тактичних ядерних навчань.

У свою чергу, міністерство закордонних справ Німеччини теж поінформувало, що не буде присутнім.

За інформацією, високопоставлений чиновник кремля запросив усіх глав іноземних дипломатичних місій у москві на інавгурацію путіна. Проте західні уряди засудили дані вибори в рф як несправедливі та недемократичні.

Додамо

Хоча 20 країн-членів ЄС бойкотуватимуть інавгурацію, Франція, Угорщина, Словаччина та ще 4 держави, за деякими джерелами, надішлють своїх представників.

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Нагадаємо

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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