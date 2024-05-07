Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

США и 20 стран-членов Европейского Союза объявили о бойкоте инаугурации путина на новый срок президентства.

Эта дипломатическая акция является ответом на российское вторжение в Украину и внутренние репрессии.

Нет, у нас не будет представителя на его инаугурации. Мы, конечно, не считали эти выборы свободными и честными, но он президент россии и собирается продолжать эту должность - заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Канада также присоединилась к бойкоту, заявив, что пропустит церемонию после объявления рф о проведении тактических ядерных учений.

В свою очередь, министерство иностранных дел Германии тоже проинформировало, что не будет присутствовать.

По информации, высокопоставленный чиновник кремля пригласил всех глав иностранных дипломатических миссий в москве на инаугурацию путина. Однако западные правительства осудили данные выборы в рф как несправедливые и недемократические.

Добавим

Хотя 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать инаугурацию, Франция, Венгрия, Словакия и еще 4 государства, по некоторым источникам, пришлют своих представителей.

Франция отправит посланника на инаугурацию путина - Reuters

Напомним

Украина отказалась признавать путина демократически избранным и легитимным президентом рф.

Украина не видит правовых оснований для признания его демократически избранным и легитимным президентом российской федерации - МИД Украины.

В МИД Украины призвали мир не признавать путина легитимным президентом рф

"Инаугурация" путина: ряд стран отказался отправлять своих представителей в москву