Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ministerstvo-zakordonnykh-sprav-ukrainaМинистерство иностранных дел Украины
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Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
  •  67213 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Эксклюзив
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
  •  107452 просмотра

Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
  •  112698 просмотра

Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго

Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
2 мая 2024, 14:27  •  224212 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
2 мая 2024, 13:14  •  210721 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
2 мая 2024, 11:51  •  206592 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
2 мая 2024, 09:48  •  173726 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  113792 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  129054 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
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1 мая 2024, 11:55  •  126594 просмотра

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Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей

США и 20 стран-членов ЕС будут бойкотировать инаугурацию путина на новый срок на посту президента рф, в то время как 7 стран, включая Францию, Венгрию и Словакию пришлют своих представителей.

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Инаугурацию путина проигнорируют США и 20 стран-членов ЕС, но 7 государств пришлют своих представителей

ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе

Армия обороны Израиля заявила о "целенаправленных" ударах по объектам ХАМАС на востоке Рафаха в рамках активной операции против террористической организации.

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ЦАХАЛ провел целенаправленную операцию против ХАМАС в восточном Рафахе

Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф

Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал обязательство Китая не продавать оружие и не оказывать помощь рф, а также строго контролировать экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях против Украины.

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Макрон поздравил Китай в обязательстве не продавать оружие и не оказывать помощь рф

Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров

Ермак провел очередной раунд переговоров с Соединенными Штатами для заключения двустороннего соглашения о безопасности.

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Ермак продолжает обсуждать соглашение по безопасности с США: четвертый раунд переговоров

Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке.

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Зафиксирована значительная активность вражеской тактической авиации на востоке и северо-востоке

Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

За день россияне 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав разрушения и ранения среди мирного населения, в том числе детей.

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Оккупанты обстреляли Сумскую область: 31 атака, 169 взрывов, ранены местные жители и дети

Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

Учитель киевской школы словесно оскорблял и угрожал ребенку-переселенцу, называя его "сепаратистом". Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека взял дело под личный контроль и требовал беспристрастного расследования дискриминационных действий педагога.

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Столичный учитель назвал мальчика-переселенца сепаратистом: Лубинец обратился к правоохранителям

В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

Мощный пожар вспыхнул на кирпичном заводе в смоленске, россия, после двух глухих взрывов, вызвав обрушение крыши и охватив площадь в 1500 квадратных метров.

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В российском смоленске вспыхнул масштабный пожар на кирпичном заводе: очевидцы слышали два взрыва

Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Силы обороны контролируют ситуацию вокруг города Часов Яр, активные боевые действия продолжаются днем и ночью, но российская армия не вошла в город, несмотря на пропагандистские заявления.

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Силы обороны контролируют обстановку: Волошин о Часов Яре

Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить

россия снова атаковала энергетические объекты в Сумской области, оставив без электроснабжения 419 700 абонентов в 1 325 населенных пунктах, но энергетики работали 24/7, чтобы восстановить электроснабжение.

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Оккупанты повторно ударили по объектам энергетики на Сумщине: потребителей призывают экономить