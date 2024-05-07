Спецслужбы Польши обнаружили устройства прослушивания в помещении заседания Совета министров

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Польские спецслужбы обнаружили и демонтировали подслушивающие устройства в помещении, где должно было состояться заседание Совета министров Польши в Катовице.
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Первый полуфинал 68-го песенного конкурса Евровидение 2024 состоится 7 мая в 22:00 в Мальме, Швеция, где под номером 5 выступят alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria".
"Направлялось из Украины в Египет": грузовое судно село на мель и остановило движение в Босфоре
229-метровое грузовое судно ALEXIS село на мель вблизи Стамбула, приостановив движение через Босфор в обоих направлениях.
Швеция планирует изменения для беженцев из Украины: что известно
Шведское правительство планирует разрешить украинцам регистрироваться в реестре населения и получать номер социального страхования после одного года проживания в стране вместо трех лет, как это было раньше, новые правила вступят в силу с 1 ноября.
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Венеция заработала 975 000 евро ($1,1 млн) от продажи билетов за первые 11 дней после введения платы за вход в размере 5 евро для однодневных туристов в наиболее загруженные дни.
Франция об участии своего посла на "инаугурации" диктатора: "Не означает, что мы считаем избрание путина легитимным"
Франция отправит своего посла на церемонию "инаугурации" путина в москве, но это не означает, что она считает его избрание легитимным или признает его.
Из Тисы достали тела трех утопленников
Тела трех утопленников, в том числе 20-летнего парня, были извлечены из реки Тиса.
Цены на нефть выросли после израильских ударов по Рафаху
Цены на нефть выросли после того, как Израиль нанес удар по Рафаху в Газе.
НМТ-2024: приглашения будут доступны для загрузки 8 мая
Зарегистрированные участники могут скачать приглашение с подробной информацией о дате, времени и месте проведения УМТ 8 мая, но разглашать эту информацию не рекомендуется из соображений безопасности.
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Недавно Кабмин одобрил решение о создании Единого государственного реестра оборудования для подготовки или переработки табака. Но эксперты утверждают, что необходимые дополнительные нормативные документы и сотрудничество с экспертными учреждениями для эффективного выявления контрафактной или контрабандной табачной продукции путем проведения комплексных судебных экспертиз.