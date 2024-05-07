Спецслужбы Польши обнаружили устройства прослушивания в помещении заседания Совета министров

В Катовице, где во вторник должно было состояться заседание Совета министров Польши, спецслужбы нашли и демонтировали подслушивающие устройства, передает УНН со ссылкой на RMF FM и Reuters.

Детали

Во вторник, 7 мая, Совет министров Польши собирается на выездное заседание в Катовице, где проходит Европейский экономический конгресс. Перед началом заседания правительства помещение тщательно обыскали, - как оказалось, что спецслужбы нашли подслушивающие устройства.

Служба государственной охраны в сотрудничестве с Агентством внутренней безопасности обнаружила и демонтировала устройства, которые могли быть использованы для подслушивания в помещении, где сегодня в Катовице должно состояться заседание Совета министров - сообщил в социальных сетях Яцек Добжинский, представитель министра-координатора спецслужб.

Добжинский также добавил, что "службы проводят дальнейшую деятельность по этому делу".

Корреспондент RMF FM узнал у пресс-секретаря Силезского воеводы Алиции Валишевской по поводу устройства прослушивания, - вроде бы устройство когда-то предназначалось для общения между чиновниками.

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Это устройство, которое использовалось для связи между удаленными комнатами и было установлено бывшим офисным служащим на пенсии, - сказала Алиция Валишевская.

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"Буду ожидать отчета служб, отчета от всех тем, кто может иметь сведения на эту тему. Дело требует немедленного выяснения", - сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

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