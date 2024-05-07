Китайский дипломат считает, что рф должна участвовать в Саммите Мира

Китайский дипломат считает, что рф должна присоединиться к мирным переговорам по Украине на Саммите Мира. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В интервью российскому государственному информационному агентству риа посол Китая в рф Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что Пекин поддерживает мирную конференцию по войне в Украине, которая предусматривает равноправное участие российской и украинской сторон.

Китай выступает за своевременный созыв международной мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами, с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех вариантов мира - отметил Чжан Ханьхуэй.

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Напомним

Саммит Мира состоится в Швейцарии 15-16 июня, имея целью достижение мира в Украине. Однако рф на него не пригласили. Следовательно, москва заявила, что не видит смысла в таких мирных переговорах, а Киев открыто сообщил, что не видит места для рф на Саммите мира.

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