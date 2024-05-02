Приглашения на Глобальный саммит мира разосланы более чем 150 странам и международным организациям - Ермак

Приглашения на Глобальный саммит мира, который пройдет уже летом в Швейцарии, разосланы более чем 150 странам и международным организациям. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, передает УНН.

Вы знаете, приглашения только разосланы. Приглашения разосланы более чем 150 странам и международным организациям. Пока еще рано говорить о подтверждении, о количестве стран, которые будут принимать участие, но точно могу вам сказать, что это страны со всех континентов. И безусловно, это страны Global South (Глобального юга - ред.) так называемого - сказал Ермак.

Он отметил, что Украина ожидает большое присутствие стран в участии в Глобальном саммите мира.

Это очень важно, потому что это будет еще одним подтверждением, что сегодня все эти страны не просто беспокоит война в Украине, но и беспокоит действительно справедливый мир, и беспокоит, что сегодня без победы Украины, без победы справедливого мира в Украине невозможно верить, что то же самое не произойдет в любом уголке нашей планеты. Для нас важен справедливый мир, и именно об этом справедливом мире будут говорить лидеры на саммите в Швейцарии - добавил Ермак.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский вчера заявлял, что были согласованы финальные штрихи в подготовке к Глобальному саммиту мира, а также анонсировал много в том числе и непубличной работы с партнерами.

Швейцария подтвердила, что 15 и 16 июня 2024 года организует Саммит мира в Украине в Бюргенштоке, указав, что "россия на этом этапе не приглашена", а саммит имеет целью "совместно определить дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу".