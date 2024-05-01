Узгодили фінальні штрихи: Зеленський про підготовку до Глобального саміту миру
Київ • УНН
Зеленський заявив, що сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на Глобальному саміті миру було якнайбільше лідерів та країн.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні узгодили фінальні штрихи у підготовці до Глобального саміту миру, а також анонсував багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, передає УНН.
Глобальний саміт миру, перший такий Саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей Саміт і такий рух. Разом зі швейцарською стороною. Сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на Саміті було якнайбільше лідерів та країн. Це принципово
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Якщо буде діяти в єдності та за правилами більшості – жодна агресія не витримає справді глобального тиску. І ми всі разом маємо примусити росію до миру. Найближчими тижнями буде багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, щоб Саміт був справді наповненим
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