Узгодили фінальні штрихи: Зеленський про підготовку до Глобального саміту миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогодні узгодили фінальні штрихи у підготовці до Глобального саміту миру, а також анонсував багато зокрема й непублічної роботи з партнерами, передає УНН.

Глобальний саміт миру, перший такий Саміт, який здатен розпочати реальний рух до справедливого миру. Готуємо цей Саміт і такий рух. Разом зі швейцарською стороною. Сьогодні узгодили фінальні штрихи, а також максимально активно працюємо для того, щоб на Саміті було якнайбільше лідерів та країн. Це принципово