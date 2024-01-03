Україна запросила представників Мексики на Глобальний саміт миру
Київ • УНН
Андрій Єрмак подякував Мексиці за підтримку України та обговорив з міністром закордонних справ Мексики підготовку міжнародної зустрічі.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністеркою закордонних справ Мексики Алісією Барсеною, передає УНН із посиланням на ОП.
Очільник Офісу Глави держави високо оцінив підтримку Мексикою суверенітету й територіальної цілісності України та окремо подякував за відновлення роботи Посольства Мексики в Києві.
"Ці кроки відкривають нову сторінку у двосторонніх відносинах країн", – наголосив Єрмак.
За даними ОП, співрозмовники обговорили підготовку до наступної зустрічі радників із національної безпеки та зовнішньої політики лідерів держав, яка буде присвячена реалізації пунктів Української формули миру та відбудеться в січні у Швейцарії. Керівник Офісу Президента запросив представників Мексики взяти участь у цій зустрічі, а також у Глобальному саміті миру.
Окрему увагу під час розмови приділили шляхам активізації відносин України та Латинської Америки, додали в ОП.
Зеленський запросив Вселенського Патріарха Варфоломія на зустріч радників щодо Формули миру26.12.23, 19:53 • 37984 перегляди