Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский
  •  113314 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне выяснит, есть ли в управлении ФГВ ФЛ имущество, которое может быть нужно ВСУ - Вениславский

Эксклюзив
Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки
  •  136246 просмотра

Украинские производители гречки заинтересованы поставлять свою продукцию в ВСУ - Международная ассоциация гречки

Эксклюзив
И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным
2 января  •  159679 просмотра

И.о. главы КСУ Головатого внесут в реестр коррупционеров: суд признал его виновным

Эксклюзив
Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне
2 января  •  168630 просмотра

Автомобили нужны ВСУ, поэтому инициативу владельцев банка "Конкорд" о передаче броневика военным можно только приветствовать - член комитета Рады по нацбезопасности и обороне

Эксклюзив
Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ
2 января  •  164880 просмотра

Комитет Рады по нацбезопасности и обороне на примере ситуации с инкассаторским авто банка "Конкорд" рассмотрит возможность передачи аналогичного имущества сразу ВСУ

Эксклюзив
В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год
2 января  •  170563 просмотра

В Киеве назвали количество новорожденных в Новый год

Эксклюзив
ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт
2 января  •  175959 просмотра

ФГВФЛ должен отменить торги по инкассаторскому броневику банка "Конкорд" и передать его военным - эксперт

Эксклюзив
Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве
1 января  •  227052 просмотра

Сына одиозного судьи Аблова объявили в розыск: подозревают в убийстве

Эксклюзив
Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер
1 января  •  252928 просмотра

Волонтеры передавали военным инкассаторские бусы, ведь они подходят для фронта - волонтер

Эксклюзив
Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт
1 января  •  190122 просмотра

Инкассаторские авто точно бы пригодились на фронте - военный эксперт

Эксклюзив
Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ
30 декабря  •  218906 просмотра

Что год Дракона принесет Украине: астролог дала ответ

Эксклюзив
Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год
30 декабря  •  256152 просмотра

Без снега и морозов: синоптики рассказали, какой погоды ждать на Новый год

Эксклюзив
Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины
29 декабря  •  248286 просмотра

Священник московского патриархата, который отправил своего сына в россию, прикрылся людьми и не пустил в церковь своих прихожан, которые перешли в Православную церковь Украины

Эксклюзив
Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем
29 декабря  •  250175 просмотра

Политологи назвали главные события этого года и основные вызовы, которые ожидают в следующем

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
28 декабря  •  277991 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukraina-priglasila-predstavitelei-meksiki-na-globalnii-sammit-mira

Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира

Киев  •  УНН

03 январь 2024, 17:04  •  28065 просмотра

Read in English

Андрей Ермак поблагодарил Мексику за поддержку Украины и обсудил с министром иностранных дел Мексики подготовку международной встречи.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава Офиса Главы государства высоко оценил поддержку Мексикой суверенитета и территориальной целостности Украины и отдельно поблагодарил за возобновление работы Посольства Мексики в Киеве.

"Эти шаги открывают новую страницу в двусторонних отношениях стран", - подчеркнул Ермак.

По данным ОП, собеседники обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике лидеров государств, которая будет посвящена реализации пунктов Украинской формулы мира и состоится в январе в Швейцарии. Руководитель Офиса Президента пригласил представителей Мексики принять участие в этой встрече, а также в Глобальном саммите мира. 

Отдельное внимание во время разговора уделили путям активизации отношений Украины и Латинской Америки, добавили в ОП.

Зеленский пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея на встречу советников по Формуле мира26 декабрь 2023, 17:53 • 35450 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Политика
Україна запросила представників Мексики на Глобальний саміт миру
Ukraine invited representatives of Mexico to the Global Peace Summit
Новости по теме

Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира

Андрей Ермак поблагодарил Мексику за поддержку Украины и обсудил с министром иностранных дел Мексики подготовку международной встречи.

Политика •   •  28065 просмотра
Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира

Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области

Украинские силы сбили 2 российские ракеты в Днепровском районе; обстрелы вызвали незначительные пожары и повреждения в Никопольском районе. Пострадавших нет.

Война •   •  26480 просмотра
Уточнение от ОВА: ПВО сбили в Днепровском районе 2 ракеты рф. Также враг атаковал общины в Днепропетровской области

Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе

Украина провела крупнейший обмен пленными с начала войны, обеспечив освобождение 230 человек, в том числе 6 гражданских лиц и лиц, которые ранее считались пропавшими без вести.

Война •   •  28477 просмотра
Самый большой обмен пленными с начала полномасштабной войны: кого удалось вернуть рассказали в Координационном штабе

Минобороны за четыре месяца заключило 186 договоров на более 17 млрд грн: что закупали

Министерство обороны Украины подписало 186 контрактов на сумму 17 миллиардов гривен, сэкономив более 3,5 миллиарда гривен.

Война •   •  27758 просмотра
Минобороны за четыре месяца заключило 186 договоров на более 17 млрд грн: что закупали

В москве найден мертвым 16-летний сын топ-менеджера "Норникеля"

16-летний сын руководителя департамента компании "Норникель" был найден мертвым в московском парке, с ранами на ногах. Юноша пропал 31 декабря. Полиция рассматривает смерть, как несчастный случай.

Новости Мира •   •  32223 просмотра
В москве найден мертвым 16-летний сын топ-менеджера "Норникеля"

Изменились цены на оформление ID-карты, вида на жительство и удостоверения лица без гражданства

Стоимость оформления ID-карт, видов на жительство и удостоверений лица без гражданства в Украине выросла в связи с повышением цен на полиграфическом комбинате "Украина".

Общество •   •  96005 просмотра
Изменились цены на оформление ID-карты, вида на жительство и удостоверения лица без гражданства

НАТО проведет чрезвычайное заседание совета Украина-НАТО по массированным российским атакам

Совет Украина-НАТО должен быть срочно созван после масштабных ракетных атак России с акцентом на усиление украинской противовоздушной обороны.

Политика •   •  30088 просмотра
НАТО проведет чрезвычайное заседание совета Украина-НАТО по массированным российским атакам

Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - Зеленский

Украина добилась освобождения из российского плена более 200 военнослужащих и гражданских лиц, сообщил президент Зеленский.

Война •   •  30058 просмотра
Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских - Зеленский

На Киевщине от дифтерии умерла 73-летняя женщина

В Киеве от дифтерии умерла 73-летняя невакцинированная женщина, что стало первым летальным случаем в 2023 году. Ее состояние ухудшилось из-за самолечения и осложнений.

Здоровье •   •  25908 просмотра
На Киевщине от дифтерии умерла 73-летняя женщина

Украина поблагодарила Норвегию за помощь в подготовке пилотов F-16

Министерство обороны Украины благодарит Норвегию за самолеты F-16 для подготовки пилотов в Дании. Норвегия также одобряет продажу оружия Украине.

Война •   •  87101 просмотра
Украина поблагодарила Норвегию за помощь в подготовке пилотов F-16