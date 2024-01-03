Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира
Киев • УНН
Андрей Ермак поблагодарил Мексику за поддержку Украины и обсудил с министром иностранных дел Мексики подготовку международной встречи.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной, передает УНН со ссылкой на ОП.
Глава Офиса Главы государства высоко оценил поддержку Мексикой суверенитета и территориальной целостности Украины и отдельно поблагодарил за возобновление работы Посольства Мексики в Киеве.
"Эти шаги открывают новую страницу в двусторонних отношениях стран", - подчеркнул Ермак.
По данным ОП, собеседники обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике лидеров государств, которая будет посвящена реализации пунктов Украинской формулы мира и состоится в январе в Швейцарии. Руководитель Офиса Президента пригласил представителей Мексики принять участие в этой встрече, а также в Глобальном саммите мира.
Отдельное внимание во время разговора уделили путям активизации отношений Украины и Латинской Америки, добавили в ОП.
Зеленский пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея на встречу советников по Формуле мира26 декабрь 2023, 17:53 • 35450 просмотров
Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира
Андрей Ермак поблагодарил Мексику за поддержку Украины и обсудил с министром иностранных дел Мексики подготовку международной встречи.
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