Украина пригласила представителей Мексики на Глобальный саммит мира

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мексики Алисией Барсеной, передает УНН со ссылкой на ОП.

Глава Офиса Главы государства высоко оценил поддержку Мексикой суверенитета и территориальной целостности Украины и отдельно поблагодарил за возобновление работы Посольства Мексики в Киеве.

"Эти шаги открывают новую страницу в двусторонних отношениях стран", - подчеркнул Ермак.

По данным ОП, собеседники обсудили подготовку к следующей встрече советников по национальной безопасности и внешней политике лидеров государств, которая будет посвящена реализации пунктов Украинской формулы мира и состоится в январе в Швейцарии. Руководитель Офиса Президента пригласил представителей Мексики принять участие в этой встрече, а также в Глобальном саммите мира.

Отдельное внимание во время разговора уделили путям активизации отношений Украины и Латинской Америки, добавили в ОП.

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