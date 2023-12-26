Зеленский пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея на встречу советников по Формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем - обменялся рождественскими поздравлениями и пригласил Его Святейшество на встречу советников по Формуле мира, передает УНН.

"Провел телефонный разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью", - сообщил Зеленский.

Президент поблагодарил Его Всесвятейшество за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского Патриархата во встречах советников по Формуле мира.

"Пригласил его представителя на следующую такую встречу в Швейцарии", - резюмировал Зеленский.