Зеленский пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея на встречу советников по Формуле мира
Киев • УНН
Зеленский и Патриарх Варфоломей обменялись рождественскими поздравлениями. Глава государства пригласил Его Святейшество на встречу по Формуле мира.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским Патриархом Варфоломеем - обменялся рождественскими поздравлениями и пригласил Его Святейшество на встречу советников по Формуле мира, передает УНН.
"Провел телефонный разговор с Его Святейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем, чтобы обменяться рождественскими поздравлениями. В этом году Украина праздновала Рождество одновременно с Матерью-церковью", - сообщил Зеленский.
Президент поблагодарил Его Всесвятейшество за теплые рождественские поздравления украинскому народу, молитвы за мир в Украине и участие Вселенского Патриархата во встречах советников по Формуле мира.
"Пригласил его представителя на следующую такую встречу в Швейцарии", - резюмировал Зеленский.
Зеленский пригласил Вселенского Патриарха Варфоломея на встречу советников по Формуле мира
Зеленский и Патриарх Варфоломей обменялись рождественскими поздравлениями. Глава государства пригласил Его Святейшество на встречу по Формуле мира.
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