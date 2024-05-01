Согласовали финальные штрихи: Зеленский о подготовке к Глобальному саммиту мира

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня согласовали финальные штрихи в подготовке к Глобальному саммиту мира, а также анонсировал много в том числе и непубличной работы с партнерами, передает УНН.

Глобальный саммит мира, первый такой Саммит, который способен начать реальное движение к справедливому миру. Готовим этот Саммит и такое движение. Вместе со швейцарской стороной. Сегодня согласовали финальные штрихи, а также максимально активно работаем для того, чтобы на Саммите было как можно больше лидеров и стран. Это принципиально - заявил Зеленский во время вечернего обращения.

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Президент подчеркнул, что мир может остановить любого агрессора.

Если будет действовать в единстве и по правилам большинства - ни одна агрессия не выдержит действительно глобального давления. И мы все вместе должны принудить россию к миру. В ближайшие недели будет много в том числе и непубличной работы с партнерами, чтобы Саммит был действительно наполненным - резюмировал он.

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