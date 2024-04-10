Зеленский пригласил премьера Ирландии на Глобальный саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом и отметил необходимость начать двусторонние переговоры по соглашению по безопасности, передает УНН.

"Во время разговора с Саймоном Харрисом поздравил его с избранием на должность Премьер-министра и поблагодарил Ирландию за неизменную поддержку Украины. Отметил участие Ирландии в имплементации нашей Формулы мира и пригласил Премьер-министра посетить Глобальный саммит мира, который состоится вскоре", - сообщил Зеленский в Telegram.

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Кроме того Президент подчеркнул необходимость начать двусторонние переговоры по украинско-ирландскому соглашению о безопасности в рамках Вильнюсской декларации "Большой семерки".

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