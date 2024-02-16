"Беспрецедентный документ": Зеленский рассказал, что предусматривает соглашение по безопасности с Германией

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание с канцлером ФРГ Олафом Шольцем соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией, назвав его беспрецедентным документом, который только на этот год предусматривает более 7 млрд евро поддержки от ФРГ, пишет УНН.

Сегодня мы с Олафом Шольцом подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Украиной и Германией. Беспрецедентный документ, закрепляющий немецкую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год - указал Зеленский в соцсетях.

По его словам, "это оружие, по которому уже есть конкретные контракты". "В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии относительно санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов", - отметил Президент.

"Соглашение также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного будущего вооруженного нападения россии на Украину", - сообщил Зеленский.

Глава государства поблагодарил Германию и весь немецкий народ за солидарность с нашим государством и людьми, за всю поддержку и помощь.

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